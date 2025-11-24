Comisia de Disciplină a UEFA a anunțat pedepse împotriva lui Gigi Becali , patronul lui FCSB, și lui Mihai Stoica , președintele Consiliului de Administrație al clubului, în urma meciului din preliminariile Europa League cu Aberdeen, câștigat pe Arena Națională cu scorul de 3-0, pe data de 28 august.

Victoria cu Aberdeen le-a asigurat celor de la FCSB calificarea în grupa unică din Europa League, iar acesta a fost ultimul meci la care a fost prezent Gigi Becali pe stadion.

La pauză, când FCSB se afla în avantaj pe tabelă, scor 1-0, Gigi Becali a început să danseze la lojă și s-a oprit doar la sugestia lui Mihai Stoica. La finalul meciului, latifundiarul din Pipera s-a urcat pe mașină, în stilu-i caracteristic.

UEFA a considerat că ei doi se fac vinovați de „încălcarea regulilor fundamentale de conduită decentă și nerespectarea principiilor legate de loialitate, integritate și spirit sportiv”.

Comisia de Etică și Disciplină a UEFA a hotărât suspendarea pentru un meci din competițiile europene a lui Gigi Becali și Mihai Stoica, însă pedepsele vor intra în vigoare doar în cazul în care cei doi oficiali vor recidiva în următorii doi ani. Decizia a fost luată pe 19 noiembrie.

FCSB a fost amendată la scurt timp după încheierea meciului cu suma de 30.000 de euro, iar o parte a stadionului a fost închis la meciul cu Young Boys din cauza manifestărilor rasiste ale suporterilor.

Raportul a fost întocmit de reprezentantul Football Against Racism in Europe, iar Mihai Stoica a răbufnit în urma acestui lucru.