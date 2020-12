Benzina şi motorina se vor scumpi la pompă cu 6 bani pe litru începând de vineri, 1 ianuarie 2021, ora 0:00, ca urmare a majorărilor de accize operate conform Codului fiscal. Potrivit Ministerului Finanţelor, nivelul accizelor aplicabil în 2021 a fost stabilit pentru „actualizarea cu creşterea preţurilor de consum comunicată oficial de INS”.

Benzina și motorina se vor scumpi de mmâine. 55% din prețul plătit de șoferi la pompă pe benzină va intra direct în buzunarul statului. De la 1 ianuarie, aproximativ 55% sau 2,56 lei din prețul plătit de șoferi la pompă pe benzină va intra direct în buzunarul statului ca accize și TVA, companiile rămânând doar cu circa 2 lei.

Astfel, de la 1 ianuarie 2021, acciza pentru benzina fără plumb are o valoare de 1.827,13 lei pe mia de litri, în creştere de la 1.773,46 pe mia de litri, potrivit Ministerului Finanţelor. De asemenea, pentru motorină, acciza creşte la 1.674,55/mia de litri, de la 1.625,37 lei pe mia de litri. Aceste majorări vor determina o creştere de 6 bani, în medie, pentru preţul benzinei şi motorinei din benzinării, având în vedere că taxele (acciza şi TVA) reprezintă aproximativ jumătate din preţul final al acestor produse, arată calculele companiilor petroliere. Cele mai mari lanţuri de benzinării de pe piaţa din România sunt OMV Petrom, Rompetrol, Lukoil, Mol.

Preţul benzinei a crescut cu 17% în tot acest timp, iar economiştii spun că la noi majorările de preţuri au fost cele mai mari din Uniunea Europeană. Vestea proastă este că saltul preţurilor la carburanţi va duce la scumpiri în lanţ la alimente, facturi ori vacanţe.

De la începutul anului şi până acum, şoferii au plătit tot mai mult la pompă. Litrul de benzină s-a scumpit cu 84 de bani, adică o creştere de 17%. Iar la preţul motorinei s-au adăugat 63 de bani, însemnând un plus de 12%, arată statistică europeană.

De altfel, la multe benzinării, şoferii plătesc deja 6 lei pentru un litru de motorină.

Facem un calcul şi vedem că un plin de benzină de 50 de litri costă cu 42 de lei mai mult decât la începutul anului, iar cel de motorină cu 32 de lei. Dacă doar bulgarii au o benzină mai ieftină decât la noi, motorina are preţuri mai mici în Polonia şi Austria.

Specialiştii spun că deşi au fost majorări de preţuri la carburanţi în toată Europa de la începutul anului, în România preţurile au crescut mai mult.

Asta în condiţiile în care diferenţa de putere de cumpărare este uriaşă. Un român poate cumpăra aproximativ 200 de litri de combustibil cu salariul minim pe economie, ceea ce înseamnă o cantitate de de cinci ori mai mică faţă de un austriac ori german.