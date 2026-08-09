Un bărbat de 45 de ani și-a pierdut viața în municipiul Zalău, după ce a căzut cu bicicleta pe strada Simion Bărnuțiu. Evenimentul a avut loc în jurul orei 15:05, pe pista special amenajată pentru biciclete, unde bărbatul s-a dezechilibrat din motive încă necunoscute și s-a prăbușit pe șosea. Medicii sosiți de urgență la fața locului au încercat să îl salveze, însă manevrele de resuscitare au rămas fără rezultat.

Tragedie pe o stradă principală din municipiul Zalău, unde un apel la numărul unic de urgență 112 a alertat autoritățile în jurul orei 15:05. Polițiștii Biroului Rutier s-au deplasat de urgență pe strada Simion Bărnuțiu, în urma unei sesizări privind un grav incident în care a fost implicat un biciclist. Din primele verificări efectuate de oamenii legii, s-a stabilit că un bărbat de 45 de ani, localnic din Zalău, se deplasa pe pista special destinată bicicletelor. Într-un moment de neatenție sau din cauza unor probleme medicale care urmează să fie clarificate, acesta a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, s-a dezechilibrat și a căzut direct pe partea carosabilă. Datele din anchetă arată clar că bărbatul nu a fost acroșat și nici lovit de vreun alt autovehicul aflat în trafic. La locul accidentului a sosit rapid și un echipaj medical de prim ajutor. Medicii au început imediat manevrele de resuscitare, încercând minute în șir să îi repornească inima și să îi salveze viața. Din nefericire, organismul bărbatului nu a răspuns la manevrele aplicate, iar cadrele medicale au fost nevoite să declare decesul acestuia chiar la fața locului. Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost preluat și transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Sălaj. Medicii legiști urmează să efectueze necropsia pentru a stabili cu exactitate din ce cauză a murit biciclistul și dacă decesul a survenit în urma impactului cu asfaltul sau din cauza unei afecțiuni medicale anterioare. În acest timp, polițiștii din Sălaj continuă cercetările amănunțite pentru a reconstitui întregul film al evenimentului și pentru a stabili condițiile exacte în care s-a produs această dramă. Pe fondul acestui eveniment tragic, Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj a transmis o serie de recomandări ferme pentru toți iubitorii mersului pe 2 roți. Oamenii legii le cer bicicliștilor să respecte cu strictețe toate regulile de circulație și să folosească întotdeauna pistele dedicate acolo unde acestea sunt amenajate. De asemenea, este vital ca viteza să fie adaptată permanent la condițiile de drum și ca bicicliștii să se asigure temeinic înainte de a efectua orice fel de manevră în trafic. Purtarea căștii de protecție și a echipamentului reflectorizant, alături de utilizarea sistemelor de iluminare pe timp de noapte, pot face diferența dintre viață și moarte. Totodată, polițiștii atrag atenția că utilizarea telefonului mobil în timp ce vă deplasați pe bicicletă este extrem de periculoasă și trebuie evitată complet.