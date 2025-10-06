Premierul Ilie Bolojan a transmis un bilanț al primelor 100 de zile de guvernare, afirmând că măsurile luate de guvernul său au avut drept scop redresarea bugetului și recâștigarea credibilității financiare a României.

Șeful Executivului transmis un bilanț al primelor 100 de zile de guvernare. Acessta a subliniat că restricțiile și ajustările bugetare nu trebuie privite ca austeritate, ci ca măsuri necesare pentru responsabilitate fiscală și continuitatea investițiilor.

Premierul Ilie Bolojan a explicat că a preluat guvernarea într-un context de criză bugetară și că a fost nevoit să ia măsuri urgente pentru a restabili credibilitatea financiară a României.

El a subliniat că Executivul a reușit să evite intrarea în incapacitate de plată, în ciuda deficitelor ridicate și a veniturilor reduse comparativ cu alte state din UE. Potrivit premierului, aceste decizii nu reprezintă austeritate, ci pași necesari de responsabilitate fiscală, care au inclus limitarea cheltuielilor publice și ajustarea salariilor și sporurilor, măsuri ce trebuie continuate în perioada următoare.

„Am preluat această responsabilitate pe fondul unei crize bugetare. Am luat măsurile care s-au impus și care erau absolut necesare pentru a recâștiga credibilitatea financiară a României. Am evitat intrarea în incapacitatea de plată pe fondul deficitelor de peste 9% și a celor mai mici venituri din PIB din UE și pe fondul cheltuielilor supradimensionate. A fost un prim pas spre recâștigarea încrederii în România. Nu a fost austeritate ci măsuri de responsabilitate. A trebuit în această perioadă să limităm și să reducem cheltuielile publice. Măsurile adoptate de plafonare a salariilor și reducere a sporurilor au fost un prim pas absolut necesar care trebuie continuat.”

Premierul a precizat că guvernul a reorganizat investițiile pentru a se încadra în limitele financiare disponibile și pentru a asigura continuitatea proiectelor. Majoritatea investițiilor continuă conform planului, în timp ce cele finanțate din bugetele naționale au fost prioritizate și vor continua doar cu implicarea autorităților locale. De asemenea, Executivul a reușit să mențină accesul României la fondurile europene și a renegociat programul PNRR, care anterior era blocat.

„Am făcut ordine în investiții ca să le putem continua și să ne încadrăm în anvelope financiare. Prin măsurile adoptate, aceste investiții sunt continuate în cea mai mare parte. Cele finanțate din bugetele naționale au fost prioritizate sau vor fi continuate doar cu coasigurarea din partea autorităților locale.Ne-am asigurat că vom avea în continuare acces la fondurile europene. Nu doar că am evitat suspendarea, dar am renegociat programul PNRR care era amânat.”

Premierul a menționat că guvernul a obținut prin programul SAFE o sumă semnificativă destinată atât acoperirii cheltuielilor pentru apărare, cât și finanțării unor proiecte majore de infrastructură, cu utilizare mixtă civilă și militară, precum captele autostrăzilor din regiunea Moldovei.

„Am negociat în programul SAFE o sumă importantă pentru România pentru a ne putea asigura cheltuielile pentru apărare, dar și finanțarea unor importante investiții în infrastructură cu potențial de folosire mixt civil și militar cum sunt captele autostrăzilor din Moldova.”

Premierul a subliniat că în perioada următoare guvernul va trebui să se concentreze pe două obiective esențiale: creșterea încasărilor și reducerea cheltuielilor de funcționare. Doar astfel pot fi asigurate resursele necesare pentru investiții. El a atras atenția că majorarea taxelor este inutilă dacă acestea nu sunt colectate eficient și a evidențiat necesitatea digitalizării ANAF și a vamelor precum și a combaterii muncii la negru.

„În perioada următoare sunt două constante pe care nu le va putea evita niciun guvern: să încasăm veniturile și să reducem cheltuielile de funcționare. Doar așa vom putea asigura veniturile pentru investiții. Degeaba mărim taxele, dacă acestea nu sunt colectate. Trebuie să digitalizăm ANAF și vamile. De asemenea, să combatem munca la negru.”

Ilie Bolojan a fost desemnat premier pe 20 iunie 2025 de președintele Nicușor Dan și a depus jurământul pe 23 iunie, după negocieri pentru formarea unei majorități PSD-PNL-USR-UDMR și a minorităților. Primele luni de guvernare au fost tensionate, marcate de proteste și renegocieri privind ținta de deficit, care a fost ajustată de la 7% la 8,4% cu Comisia Europeană.

Reformarea pensiilor magistraților se află pe masa Curții Constituționale, iar coaliția nu a ajuns la un acord privind concedierile din administrația publică locală cerute de premier.