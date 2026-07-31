Inspectoratul de Jandarmi Județean Sălaj a înregistrat o creștere record de peste 700% a acțiunilor punctuale în prima jumătate a anului 2026. Șeful instituției, domnul colonel Vasile-Adrian Cigăran, a prezentat bilanțul activității, subliniind că în județ nu au existat tulburări grave ale ordinii publice. Jandarmii au intensificat prezența în școli și au derulat mii de misiuni în sistem integrat alături de polițiști.

Activitate intensă și misiuni complexe pentru jandarmii sălăjeni în primele 6 luni ale acestui an. Inspectoratul de Jandarmi Județean Sălaj a evaluat rezultatele operative din primul semestru, activitatea fiind prezentată într-o conferință de presă de inspectorul șef, domnul colonel Vasile-Adrian Cigăran. Obiectivele principale au vizat asigurarea ordinii publice, prevenirea criminalității și o colaborare strânsă cu celelalte structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Ca un aspect extrem de important și pozitiv, în județul nostru nu au fost înregistrate tulburări grave ale ordinii publice pe timpul adunărilor mari de persoane.

Pe componenta de asigurare a ordinii publice, jandarmii au fost prezenți la 190 de evenimente care au generat aglomerări de oameni, înregistrându-se o scădere de 8% față de anul trecut. Cele mai multe acțiuni, adică 150, au avut loc la manifestări cultural-artistice și religioase. De asemenea, s-au asigurat măsuri de siguranță la 29 de competiții sportive și la 5 proteste. Totuși, dinamica operativă a impus o prezență activă pe partea de intervenție. Jandarmii au acționat în 254 de situații de urgență pentru aplanarea unor conflicte sau în urma solicitărilor venite din partea cetățenilor.

Iată că, în ceea ce privește activitatea jandarmilor sălăjeni, un efort masiv a fost vizibil în cadrul misiunilor de menținere a ordinii publice prin patrulări zilnice în cadrul acțiunii naționale „Blocada”. În total, jandarmii sălăjeni au executat 2.921 de misiuni. Dintre acestea, marea majoritate, adică 2.457, au fost desfășurate în sistem integrat alături de polițiști. În mediul urban s-au format 966 de patrule de jandarmi și 1.203 patrule mixte, în timp ce în satele din județ au acționat 102 patrule de jandarmerie și 186 de patrule mixte.

Instituțiile de învățământ au fost și ele atent monitorizate pentru creșterea gradului de siguranță al elevilor. Jandarmii au desfășurat 412 misiuni în zona școlilor. Dintre acestea, 19 acțiuni s-au realizat cu efective mărite, alături de Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj, pentru combaterea absenteismului, dar și a comerțului ilegal cu alcool și tutun în rândul minorilor. Pe linia combaterii delictelor silvice, cinegetice și piscicole, s-au organizat 154 de controale, numărul acestora fiind mai mult decât dublu față de anul trecut. Conducerea Inspectoratului a subliniit și o creștere masivă de 766% a acțiunilor punctuale cu scop reactiv, prin care s-a răspuns imediat tuturor fenomenelor antisociale sesizate în județ.