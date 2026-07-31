Amenzi de aproape 1.000.000 de lei au fost aplicate de pompierii sălăjeni în primele 6 luni ale anului 2026 pentru nereguli pe linia securității la incendiu. Șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Porolissum”, domnul colonel Vasile-Adrian Dobocan, a prezentat bilanțul activității preventive. Inspectorii au descoperit peste 2.200 de deficiențe în controalele efectuate la firme, instituții și stațiuni turistice din județ.

Prevenirea riscurilor și siguranța cetățenilor au reprezentat coordonatele principale de acțiune pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Porolissum” al județului Sălaj în prima jumătate a acestui an. Rezultatele operative din primul semestru au fost analizate în cadrul unei conferințe de presă susținute de inspectorul șef, domnul colonel Vasile-Adrian Dobocan. Pe componenta preventivă, cadrele inspecției au desfășurat 498 de controale de specialitate. Cele mai multe verificări, mai exact 307, au vizat operatorii economici, fiind urmate de 160 de acțiuni la instituții publice, 17 la obiective de investiții și 14 în localități. În urma acestor vizite din teren, specialiștii au identificat 2.261 de nereguli pe linia apărării împotriva incendiilor și a protecției civile. Dintre acestea, 444 de deficiențe au fost remediate pe loc. Pentru restul problemelor, pompierii au aplicat 2.189 de sancțiuni, dintre care 1.908 au fost avertismente, iar 281 au fost amenzi, valoarea totală a amenzilor ridicându-se la aproape 1.000.000 de lei.

O atenție deosebită a fost acordată siguranței în sezonul estival. Pompierii au efectuat 28 de controale la unități de turism, agrement și alimentație publică, unde au descoperit 101 nereguli și au dat amenzi de 68.000 de lei. Reprezentanții ISU avertizează că aceste controale vor continua intens în campinguri, tabere școlare și festivaluri. Pe lângă controale, s-a pus accent pe educarea populației. Inspectorii au organizat 618 instruiri și 407 exerciții inopinate de alarmare și evacuare în caz de incendiu sau cutremur. De asemenea, au fost amenajate 6 puncte de informare în zone aglomerate și s-au organizat 10 zile ale porților deschise pentru public.

Pe linia avizării și autorizării, compartimentul de specialitate a înregistrat 212 cereri, dintre care 90% au fost soluționate favorabil. Inspectorii au emis câte 20 de avize și 20 de autorizații de securitate la incendiu. Conducerea instituției reamintește că legislația privind apărarea împotriva incendiilor a suferit modificări majore în luna martie a acestui an. Noile reguli revizuiesc obligațiile administratorilor, proiectanților și diriginților de șantier. De asemenea, se modifică termenele de soluționare, iar depunerea documentelor se face acum exclusiv în format electronic, fiind obligatorie utilizarea unei semnături electronice calificate.