Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj și-a prezentat rezultatele activității pentru primul trimestru al acestui an. În cadrul unei conferințe de presă, conducerea instituției a subliniat eficiența intervențiilor și progresele înregistrate pe toate liniile de muncă, de la siguranța școlară și prevenirea criminalității, până la misiunile speciale cu grad ridicat de periculozitate.

Polițiștii sălăjeni au acționat intens în primele trei luni ale anului 2026 pentru combaterea fenomenului infracțional. Biroul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase a raportat confiscări record: 12 tone de substanțe periculoase, 5 arme și 200 kg de vânat au fost indisponibilizate în urma a peste 500 de verificări și percheziții. Totodată, specialiștii de la Serviciul Criminalistic au contribuit decisiv la rezolvarea cazurilor, identificând 43 de persoane bănuite de infracțiuni în urma cercetărilor la fața locului de la 265 de evenimente.

Activitatea administrativă a fost și ea intensă, Serviciul de Cazier Judiciar, Statistică și Evidență Operativă eliberând peste 4.000 de certificate de cazier judiciar prin aplicația ROCRIS. În plan preventiv, polițiștii de la Biroul de Siguranță Școlară au fost prezenți în 83 de unități de învățământ, informând peste 2.200 de elevi și părinți despre riscurile de bullying și consum de substanțe interzise.

Eforturile pentru prevenirea delictelor au fost coordonate de Biroul de Analiză și Prevenire a Criminalității, care a desfășurat 201 activități cu peste 7.000 de beneficiari, abordând teme precum violența domestică și siguranța în mediul digital. O atenție sporită a fost acordată și Biroului pentru Protecția Animalelor, unde amenzile aplicate pentru nereguli au depășit suma de 116.000 de lei.

Pregătirea operativă rămâne la cote înalte prin intermediul Biroului de Pregătire Profesională, care a pus accent pe tactica defensivă și acordarea primului ajutor. Nu în ultimul rând, intervențiile de forță au fost asigurate de luptătorii de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale, care au participat la 163 de misiuni cu risc ridicat, în creștere față de anul precedent.

Bilanțul prezentat de IPJ Sălaj confirmă o mobilizare exemplară a forțelor de ordine în tot județul, reflectând un angajament ferm pentru menținerea ordinii publice și creșterea gradului de siguranță pentru toți cetățenii sălăjeni.