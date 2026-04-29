Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj a prezentat cifrele oficiale pentru primele trei luni ale anului 2026. Într-o conferință de presă susținută la sediul Instituției Prefectului, chestorul Marius Stupar și adjuncții săi au evidențiat o scădere generală a criminalității, dar și o creștere a incidentelor stradale. Totodată, polițiștii trag un semnal de alarmă privind numărul mare de apeluri la 112 care nu reprezintă urgențe.

În primul trimestru al anului 2026, siguranța în județul Sălaj a cunoscut o evoluție mixtă. Datele oficiale indică o scădere de peste 6 procente a infracțiunilor sesizate față de anul trecut, ajungând la un total de 1.117 fapte. Cele mai mari scăderi s-au înregistrat la capitolul furturi și distrugeri.

O provocare rămâne însă criminalitatea stradală, care a crescut cu aproape 20% la nivel județean, deși în mediul rural fenomenul este în regres. O presiune constantă rămâne pe Serviciul 112: din cele peste 2.800 de apeluri la care polițiștii au intervenit, mai bine de jumătate nu au fost urgențe reale. Mai mult, polițiștii au aplicat amenzi de aproape 400.000 de lei pentru apeluri false sau abuzive.

Vești bune vin din zona protejării mediului. În domeniul silvic, polițiștii au fost necruțători: au confiscat peste 540 de metri cubi de lemn și 5 autovehicule folosite la transport ilegal, valoarea mașinilor ridicându-se la peste 144.000 de euro.

Nici violența domestică nu a fost ignorată, numărul faptelor scăzând cu 30% față de 2025. Un rol esențial l-a jucat tehnologia, fiind montate 16 brățări de monitorizare electronică pentru supravegherea agresorilor. Pe linia marii criminalități, polițiștii de la Investigații Criminale au reușit clarificarea situației pentru 61 de persoane urmărite, reușind să reducă semnificativ numărul mandatelor aflate în lucru.

Chiar dacă cifrele arată o scădere a infracționalității, conducerea I.P.J. Sălaj dă asigurări că dispozitivele de ordine publică vor rămâne prezente în teren, cu un accent sporit pe zonele cu risc ridicat, pentru a menține sentimentul de siguranță în rândul cetățenilor