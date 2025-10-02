Biletele pentru Cupa Mondială din 2026 au fost puse în vânzare, chiar dacă doar jumătate dintre echipele calificate sunt stabilite. Miercuri, 1 octombrie, s-au pus la vânzare primele bilete pentru Cupa Mondială din 2026.

Programul meciurilor va fi definitivat în decembrie 2025. Campionatul Mondial din 2026 se va desfășura în perioada 11 iunie – 19 iulie 2026 și va avea loc în SUA, Mexic și Canada.

Fanii selectați printr-o loterie la care au aplicat 4,5 milioane de oameni, potrivit datelor prezentate în septembrie de FIFA, au acum prima șansă de a cumpăra tichete. Prețurile variază între 60 de dolari pentru meciurile din faza grupelor și 6730 de dolari pentru finală, cu posibilitatea ajustării dinamice în funcție de cerere.

În plus, bilete pot fi obținute prin programe de fidelitate. Cu excepția țărilor gazdă, SUA, Canada și Mexic, doar câteva naționale sunt deja calificate, printre care Argentina, Brazilia și Japonia, rămânând 30 de locuri neocupate.

În total, se estimează că vor fi disponibile 7,1 milioane de locuri pentru cele 104 meciuri programate în 16 orașe din America de Nord.

În perspectiva Campionatului Mondial de anul viitor, oficialii americani au incertitudini privind vizele și securitatea. Tocmai de aceea, turiștilor le-a fost recomandat să aplice din timp pentru viză.

În plus, președintele SUA, Donald Trump, a sugerat că ia în calcul schimbarea orașelor gazdă dacă acestea ar fi considerate nesigure. Printre orașele care ar trebui să găzduiască meciuri la CM 2026 se numără East Rutherford, Houston, Miami Gardens, Seattle, Philadelphia și altele.

Următoarea fază de vânzare a biletelor pentru World Cup 2026 va avea loc între 27 și 31 octombrie, iar după tragerea la sorți din 5 decembrie biletele vor fi disponibile și pe principiul „primul venit, primul servit”, precum și printr-o platformă oficială de revânzare.