Amicalul România – Canada a fost programat vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, pe Arena Națională.

Pentru acest meci, biletele nu vor mai fi trimise pe mail, iar cumpărătorii vor trebui să instaleze o aplicație specială, Bilete FRF. Tichetele vor fi disponibile exclusiv în noua aplicație mobilă, iar accesul pe stadion se va face exclusiv prin intermediul aplicației Bilete FRF. De asemenea, spectatorii până în 24 de ani vor primi un discount cu această ocazie.

Biletele vor fi nominale, iar cel care cumpără tichetele trebuie să își creeze un cont într-o aplicație a celor de la FRF. Ulterior, biletul va fi trimis în aplicația Bilete FRF.

„Vineri, 5 septembrie, cu începere de la ora 21:00, naționala României dispută un meci amical împotriva uneia dintre gazdele CM 2026, reprezentativa Canadei. Va fi primul joc al tricolorilor într-o toamnă plină de meciuri importante, pentru că urmează a doua parte a calificărilor pentru Cupa Mondială de anul viitor. Biletele pentru duelul contra Canadei sunt disponibile online, pe site-ul bilete.frf.ro, iar începând cu acest meci, suporterii vor avea parte de o experiență nouă în achiziționarea acestora. Ce este important de știut:

Plata biletelor se va face doar în urma creării și confirmării unui cont sau prin autentificarea într-un cont de pe canalele FRF deja existente (FRF.tv, aplicația Tricolorii). Ai disponibilă și o funcție nouă prin care sistemul îți poate sugera, în mod automat, cele mai bune locuri dintr-un anumit sector.

În momentul realizării comenzii, trebuie introduse datele de identificare ale tuturor însoțitorilor, în cazul achiziționării mai multor bilete. Vei avea apoi la dispoziție 15 minute pentru a confirma și achita comanda. Începând cu acest meci, biletele nu vor mai fi trimise pe e-mail, ci vor fi disponibile exclusiv în noua aplicație mobilă Bilete FRF, disponibilă în App Store și Google Play. După ce vei descărca aplicația și după ce te vei autentifica cu contul cu care ai realizat comanda, biletele vor apărea automat în aplicație. Din acel moment, poți păstra sau transfera biletele către însoțitori introducând adresele lor de e-mail. Ulterior, aceștia pot accesa biletele tot prin intermediul aplicației Bilete FRF, creând sau accesând contul creat cu adresele lor de e-mail folosite în momentul transferului. Accesul în stadion se va realiza exclusiv prin intermediul aplicației Bilete FRF, prin scanarea unui cod QR care va fi activ cu 5 ore înainte de startul meciului. Odată scanat, biletul respectiv nu va putea fi folosit de o altă persoană. Un singur telefon poate fi folosit pentru accesul mai multor persoane, în urma scanării mai multor coduri QR din același cont”, au transmis cei de la FRF prin intermediul comunicatului oficial.

,,Prețul biletelor este cuprins între 40 RON (peluze) și 100 RON (tribunele 1 și 2, central), iar începând de la acest meci, tinerii vor avea parte de o reducere. Atât copiii cu vârsta sub 15 ani (10 RON), cât și tinerii între 15 și 24 de ani (30 RON), vor beneficia de un preț preferențial în momentul achiziționării biletelor. Copiii care n-au încă 15 ani împliniți vor avea acces în zona destinată familiilor, „Tribunele 1 și 2 Family Zone”, alegând tipul biletului (copil) la efectuarea comenzii. Datele copiilor trebuie introduse în sistem pentru generarea ulterioară a biletelor dedicate. Comenzile pot include maximum 4 bilete, excepție făcând cele din Family Zone, care pot conține până la 5 bilete, cel puțin unul dintre acestea fiind nevoie să fie alocat unui copil sub 15 ani. În momentul achiziționării, pentru fiecare bilet va fi aplicată o taxă de procesare de 2 RON,”se arată în comunicatul emis de Federația Română de Fotbal.