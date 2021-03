Proiectul „Ambulanţa pentru monumente”, derulat în județele Transilvaniei, cu scopul de a salva obiectivele de patrimoniu aflate într-o stare avansată de degradare sau precolaps continuă cu restaurarea Bisericii de lemn din Hida.

În cursul lunilor aprilie și mai 2021, învelitoarea de șindrilă a bisericii din Hida va fi reparată prin grija meșterilor și voluntarilor Ambulanta pentru Monumente Salaj. În preambulul acestei intervenții s-a realizat scanarea 3D a acesteia de colegii noștri în cadrul programului Pixels for Heritage derulat de Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău.

Biserica de lemn din Hida este așezată pe un deal, în extremitatea sudică a localității, în apropierea drumului ce duce spre localitatea învecinată Miluani. Se presupune că a fost ridicată în preajma anului 1717, an inscripționat în dosul ușii de la intrare. Este cunoscută pentru portalul său unic, sculptat, cu două palme deschise pe ușciori.

Decorarea interiorului bisericii a avut loc în perioada 1801-1802. Asftel, de pe vechile uși împărătești, ce nu se mai păstrează în biserică, aflăm că ”această sfântă dveră le-au plătit Dobăcian Petre și cu soțul său Crăstina, 1801”. După doar un an, în 1802, pisania (aproape în totalitate dispărută) ce atesta realizarea picturii interioare a fost amplasată pe iconostas, în naos: „Ingerilor s-au numit hramul ca să-l păzească tot neamul. Și s-au zugravit această sfântă biserică prin cheltuiala și strădania bunilor pravoslavnici din acest sat Hida, în numele înălțatului și pururea prodomnicului împărat Franțiscus, sub pravoslanică episcopie neunită de lege grecească, sub cinstitul protopop Petru Popovici și cinstit preot Constandin Popovici și corator Gherman Gheorghe, Blaga Ștefan, Mănăștan Simion, Gherman Onuț, Blaga On, Sabadâș Gligoraș, Câmpan Gavril, Oarga Timar, Păcurariu Vasile. Și pre toți care se pomenesc ca ctitori să-i pomenească Dumnezeu întru împărăția sa, 1802, Bot Ștefan curator. Prin mine umilitu zugrav Ioan Pop”.

În anul 1912, biserica este fotografiată de către cercetătorul Szinte Gábor, acesta suprinzând aici o caracteristică a bisericilor de lemn din zona centrală a Sălajului și din partea de vest a Dealurilor Clujului, anume decorarea cu pictură și a exteriorului edificiului.

Edificiul de cult este unul de dimensiuni relativ mici, împărțit în încăperile bine cunoscute: pronaos, naos și absida altarului, decroșată. Biserica este înconjurată pe laturile de sud, est și nord de un pridvor. Acoperișul său, unitar peste întreaga construcție este străpuns spre vest de un modest turn clopotniță.