Dezvoltarea de abilități si deprinderi necesare adoptarii unui stil de viata incluziv, în randul persoanelor cu dizabilitati, de diferite categorii și vârste din Sălaj,dar și consolidarea capacității de reziliența,au reprezentat o parte din obiectivele proiectului Proactiv program complex de dezvoltare a abilităților de incluziune socială pentru persoanele cu dizabilități din Sălaj.

Proiectul intitulat ” Proactiv program complex de dezvoltare a abilităților de incluziune socială pentru persoanele cu dizabilități din Sălaj” a fost derulat de Asociația Filantropia Porolissum din Zalău, care este membră a Federației Filantropia a Patriarhiei Române. Asociația Filantropia Porolissum din Zalău este condusă de preotul Claudiu Traian Nechita, care are funcția de președinte al acestei Asociații.

Proiectul a fost finanțat de finanțat de către Ministerul Muncii si Solidarității Sociale prin Autoritatea Națională pentru Protectia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități

Obiectivul general al poriectului a fost dezvoltarea de abilități si deprinderi necesare adoptarii unui stil de viata incluziv, în randul persoanelor cu dizabilitati, de categorii și vârste din Sălaj, consolidarea capacității de reziliența, în vederea re/participării acestora la viata sociala a comunității în care trăiesc, în special a persoanelor cu dizabilități și risc de marginalizare/excludere socială, care provin din familii dezorganizate sau din centre de protectie socială care se confrunta cu diverse adicții, din familii sărace, tineri cu dizabilități absolvenți sau care au părăsit /abandonat școala,etc.

Rezultatele nu au întârziat să apară, astfel că, sub sloganul NU vă lăsați excluși, un numar de 32. de persoane din Salaj din care 22 de beneficiari persoane cu dizabilitati si 10 persoane de suport, au particiapa la un program complex de informare/educatie si instruire pentru adoptarea unui stil de viata incluziv, activ si securizant in acelasi timp pentru persoanele cu dizabilitati, cu un set de 6 ateliere care a urmarit dezvoltarea sau, dupa caz, initierea persoanelor cu dizabilități în însușirea unor informatii, abilități si competențe fundamentale în procesul de integrare și incluziunea unei persoane în societate: comunicare, competențe IT, socializare etc.

Conferinţa de inchidere a proiectului a avut loc în data de 10 noiembrie, în Sala Festivă a Protopopiatului Ortodox Zalău din Strada Andrei Șaguna nr. 6. La eveniment au participat membrii echipei de implementarea proiectului, beneficiari, reprezentanți ai DGASPC Sălaj, reprezentanți ai Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, precum şi ai altor organizaţii şi instituţii care implementează iniţiative similare.

Scopul evenimentului l-a reprezentat diseminarea și promovarea rezultatelor obţinute ȋn cadrul proiectului, prezentarea obiectivelor, a etapelor de implementare, a impactului provocările ivite pe parcurs și întenții de viitor legate de continuarea acestui proiect.