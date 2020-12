Deputatul sălăjean Lucian Bode va face parte și din Guvernul Cîțu. Ministru al Transporturilor din Guvernul Orban, respectiv al Afacerilor, în timpul guvernării Ungureanu, Bode a preluat ieri mandatul de ministru al Afacerilor Interne. El îl înlocuiește, astfel, pe Marcel Vela.

În vârstă de 46 de ani, Lucian Bode s-a născut în Valcău de Jos și este de meserie inginer electromecanic. În 2009 a absolvit un program de perfecţionare în domeniul relaţiilor internaţionale la Institutul Diplomatic Român, Ministerul Afacerilor Externe. În 2011 a absolvit un curs de nivel înalt “Securitate şi bună guvernare” la Colegiul Naţional de Apărare, Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”. Tot în 2011, a mai absolvit un Masterat în “Managementul Securităţii în Societatea Contemporană”, la Facultatea de Istorie şi Filozofie, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca. Din 2001 până în 2008 a fost inginer, purtător de cuvânt şi şef serviciu în cadrul Electrica, Sucursala de distribuţie a energiei electrice Zalău. Din 2003 până în 2008 a condus Sindicatul Electrica Zalău.

Din 2001 a deţinut mai multe funcţii în cadrul PD, respectiv PDL, iar în aprilie 2017, a preluat șefia PNL Sălaj. Între 2000 și 2004 a fost consilier local în Valcău de Jos iar în perioadele 2004-2008 şi iunie 2008-decembrie 2008, consilier judeţean.

Este deputat din 2008. În Guvernul Ungureanu a fost ministru al Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, iar în Guvernul Orban, ministru al Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor.

În Guvernul Cîțu, Lucian Bode va conduce Ministerul Afacerilor Interne.

Într-un mesaj postat pe Facebook, la scurt timp după depunerea jurământului, Lucian Bode a precizat că este fericit și onorat că timp de un an și două luni, din funcția de ministru al Transporturilor, a reușit să resusciteze foarte multe proiecte ținute la sertar de celelalte guvernări.

„În contextul actual, în care întreaga lume se luptă cu această pandemie, mărturisesc că nu a fost deloc ușor. Însă rezultatele obținute alături de colegii mei, satisfacția lucrului bine făcut, m-au determinat să merg mai departe, m-au ajutat să lupt până în ultima clipă pentru împlinirea speranțelor a milioane de români. Am preluat portofoliul de ministru al Afacerilor Interne, funcție pe care vă asigur că o voi aborda cu aceeași responsabilitate, profesionalism și onestitate de care am dat dovadă până în prezent, indiferent de poziția sau funcția pe care am ocupat-o”, a scris Bode.