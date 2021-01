Posturile din cadrul Poliției Sălaj, ocupate prin împuternicire, vor fi scoase la concurs. Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat că după numirea secretarilor de stat în minister, se vor organiza de concursuri pentru toate funcţiile de conducere din structurile MAI.

Împuternicirile pe funcţie trebuie să înceteze, motiv pentru care vor fi organizate concursuri, astfel încât în câteva luni, aceste lucruri să fi încheiate, a declarat ministrul de Interne, Lucian Bode, cu privire la problema numeroaselor posturi ocupate prin împuternicire.

„Eu sunt conştient că vulnerabilitatea cea mai mare a unui sistem public este resursa umană. Dacă ea e insuficientă, dacă este neperformantă şi dacă are probleme de integritate, colapsul acelui sistem este garantat”, a spus Bode.

Ministrul a susţinut că e decis să demareze organizarea de concursuri pentru funcţiile de conducere din structurile MAI.

„Eu nu voi fi spectator la ce se întâmplă în MAI. Nu am venit în fruntea acestui minister să satisfac nevoia unui grup sau a unei persoane din sistem. Vă asigur că am venit să mă implic în tot ce înseamnă organizarea acestui minister de sus până jos, pentru că îmi doresc ca în cel mai scurt timp să avem conducerea la vârful ministerului, secretari de stat, subsecretari de stat, şi, împreună, să eliminăm una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă ministerul în ceea ce priveşte managementul lui, şi anume problema împuterniciţilor pe funcţii. Eu sunt decis să dăm drumul la concursuri, să le organizăm într-un mod cât se poate de transparent”, a afirmat Lucian Bode.

Întrebat când anume vor începe concursurile, el a răspuns că după numirea secretarilor de stat în minister. „Îmi doresc ca în câteva luni de zile aceste lucruri să fie încheiate”, a subliniat ministrul.

Potrivit acestuia, există un deficit major de personal în structurile din Ministerul de Interne, arătând că în ultimii cinci ani au plecat 30.000 de persoane din sistem.

În opinia sa, nu trebuie pus semnul egal între activitatea unei instituţii şi derapajele unor persoane.

„Este absolut obligatoriu să reconstruim încrederea în sistemele publice în România. Ecosistemul de ordine publică şi siguranţă publică pentru a avea credibilitate are nevoie de un management performant, are nevoie de resurse umane şi resurse financiare corect dimensionate. Mi-am propus printre obiectivele cele mai importante să aduc în faţă şi să prezint opiniei publice pe cei care într-o proporţie foarte mare îşi fac datoria faţă de cetăţeni, faţă de ţară. Am văzut de foarte multe ori, într-un mod absolut incorect se punea semnul egal între o instituţie fundamentală în ceea ce priveşte funcţionarea statului, fie că vorbim de Poliţie, Jandarmerie sau de pompieri, şi un derapaj al unuia sau al altuia”, a mai spus Bode.