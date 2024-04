George Bogdan Ilea, secretar de stat în Ministerul Justiției, și-a anunțat printr-o postare pe pagina de socializare demisia din instituția condusă de Alina Gorghiu și reîntoarcerea la avocatură. A fost numit secretar de stat în Ministerul Justiției în februarie 2021.

George Bogdan Ilea a fost numit secretar de stat în Ministerul Justiției în februarie 2021, condus la momentul respective de către Stelian Ion. Acesta a fost ales decan al Baroului Sălaj la doar 33 de ani, în 2015, un record în acel moment în ceea ce privește vârsta și prin această numire, a devenit membru al Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România.

George Bogdan Ilea a urmat studiile de licență și masterat la Facultatea de Drept din cadrul Universității Babeș-Bolyai în perioada 2000-2005. În ianuarie 2005 devine avocat stagiar și urmează un curs pilot de mediere la Craiova, sub tutela Ambasadei SUA și a Ministerului Justiției, iar din 2006 lucrează la cabinetul său de avocatură.

“După trei ani în care am îndeplinit mandatul de secretar de stat în Ministerul Justiției, revin în avocatură. Principala mea prioritate pe durata mandatului de secretar de stat a fost să-mi servesc țara cu profesionalism și integritate. Plec din Ministerul Justiției cu o bogată experiență profesională care îmi va fi utilă în viața de avocat. Adresez mulțumiri pentru buna colaborare ministrului justiției, Alina Gorghiu, și tuturor colegilor cu care am dus la bun sfârșit multe proiecte și am gestionat situații complicate. Gânduri bune tuturor!”, a transmis George Bogdan Ilea.