Bogdan Rusu, noul atacant de la FCSB, a fost prezentat luni după-amiază de Gigi Becali, la Palatul din Aleea Alexandru, alături de David Miculescu. Cu toate acestea, vicecampioana României va mai căuta întăriri.

Bogdan Rusu este cotat la 500.000 euro, potrivit site-urilor de specialitate și nu a avut o carieră atât de lungă în primul eșalon al fotbalului românesc, precum a avut în ligile secunde.

Atacantul în vârstă de 32 de ani tocmai a părăsit-o pe CS Mioveni, unde se afla încă din octombrie 2020. A reușit în 66 de apariții pentru argeșeni să înscrie 20 de goluri și să ofere patru pase decisive.

În cariera sa fotbalistică, atacantul a debutat pentru Aerostar și a făcut pasul în vara anului 2010 la Farul Constanța. A continuat la Astra Ploiești, CF Brăila și SC Bacău, ca în 2015 să evolueze prima dată pentru FC Brașov, în locul unde s-a născut.

Rusu nu a evoluat în străinătate, ci doar în România. După aventura de la formația de sub tâmpa, fotbalistul a ajuns la Foresta Suceava, a fost transferat de FC Hermannstadt în iulie 2017 și a fost cedat un an și jumătate mai târziu la Petrolul, sub împrumut. De la sibieni, Dunărea Călărași l-a preluat, ca în 2020 CS Mioveni să-l agațe și să-l transfere la FCSB chiar astăzi.

Cea mai mare victorie pe care fotbalistul a înregistrat-o a fost meciul lui FC Brașov din 25 noiembrie 2015 împotriva Metalului Reșița. Gruparea de sub Tâmpa se afla în acel moment pe a cincea poziție în Liga 2, Seria 2, iar bănățenii ocupau al 13-a loc în clasament.

Brașovul, cu Adrian Szabo pe banca tehnică, a reușit să se impună cu 11-2, devenind cea mai tare victorie din cariera lui Bogdan Rusu. Atacantul și-a trecut numele pe tabela de marcaj în două rânduri, în minutul 20, când scorul era deja 2-0, și în minutul 53, imediat după startul reprizei secunde.

Cu toate acestea, Rusu a mai participat odată într-o reușită de calibrul respectiv, pe vremea când evolua la Petrolul Ploiești. Fotbalistul care nu a fost selecționat niciodată la echipa națională, dar a ajuns la FCSB, a învins-o pe fosta sa echipă Unirea Brăila cu 9-1, în fața a 1,500 de suporteri.

Fotbalistul a reușit în 27 de partide disputate în tricoul lui CS Mioveni să înscrie nouă goluri și să ofere două assisturi în primul eșalon și în Cupa României.