Fostul handbalist Bogdan Voina, ex-jucător în Franța și în România, va concura din nou pentru funcția de conducere a handbalului românesc. Acesta candidează la șefia Federației Române de Handbal.

Fiul lui Radu Voina, Bogdan, și-a anunțat candidatura la șefia Federației Române de Handbal prin intermediul unui clip special, filmat în Sala Polivalentă din București. Alegerile vor avea loc în luna aprilie.

Coborând de la pupitrul de comentator pe parchet, acolo îmbrăcat în echipament de joc, acesta își transmite mesajul.

Bogdan Voina a și enumerat „cei 6 piloni” ai programului de candidat:

Inițierea handbalului în școli Competiții juvenile mai multe și mai coerente Formarea continuă a antrenorilor O federație transparentă și predictibilă Stimularea utilizării jucătorilor români Reconversia profesională a foștilor handbaliști

A făcut-o și în 2022, unde a obținut al treilea număr de voturi în primul tur. În al doilea, a înclinat decisiv balanța în favoarea lui Constantin Din, direcționând propriile voturi spre cel care avea să fie ales președinte al FRH.

,,Nu vin cu promisiuni mari. Vin cu experiență și expertiză. Vin cu disponibilitatea de a asculta și cu determinarea de a construi, pas cu pas, un handbal românesc solid, respectat și sustenabil. Am privit acest sport din toate unghiurile. Am fost în vestiar sau în tribună, am fost la masa comentatorilor sau la masă cu oamenii care iau decizii. În urmă cu 4 ani, am candidat pentru prima dată și am contribuit la schimbarea care a avut loc în acel moment. Astăzi, experiența mea este completă si sunt pregătit să fiu eu schimbarea. De la vorbe, la fapte. Acum e momentul. Handbalul românesc are o voce. E timpul să o ascultăm !”a postat Bogdan Voina pe conturile de social – media.

Cine a mai anunțat oficial că va candida la președinția FRH:

-Constantin Din (actualul președinte)

-Alexandru Dedu (președinte între 2014 și 2022)

-Virgil Ion Popovici (fost director al CS UCB Târgu Jiu, lector universitar la Universitatea „Constantin Brâncuși” din Tg. Jiu)