CSM București a profitat de pauza competițională provocată de desfășurarea Campionatului Mondial de handbal feminin și a ajuns la o înțelegere cu Bojana Popovic, fosta antrenoare a lui Buducnost Podgorica și a naționalei Muntenegrului.

Bojana Popovic, a fost antrenoare a lui Buducnost Podgorica și a naționalei Muntenegrului. În vârstă de 46 de ani, ea a ocupat funcția de antrenor secund în staff-ul lui Helle Thomsen de la cârma naționalei Danemarcei și, după încheierea Mondialului, a venit în România, fiind așteptată cu un buchet de flori în aeroport.

„Sunt pregătită și foarte entuziasmată că de mâine vom începe din nou antrenamentele împreună. A fost o pauză lungă, iar eu am fost la Campionatul Mondial așa că acum e timpul ca fetele să se revină și să începem totul de la zero. Ele trebuie doar să continue să muncească și să construim o echipă”, a declarat Popovic, într-un interviu postat pe pagina oficială a lui CSM București. „Abia am ajuns și deja am văzut că sunt atât de multe mașini în București. Traficul nu este ideal, dar mă voi obișnui”, a glumit vicecampioana olimpică din 2012. „Evident, am salutat toate fetele, pe cele care nu au fost la Campionatul Mondial și știu că au muncit mult în această perioadă. E foarte important! Sunt bucuroasă să le văd, pe unele dintre ele le cunosc, pe unele nu, dar voi învăța rapid totul despre ele”, a continuat ea.

Popovic a dezvăluit că își dorește să construiască ceva măreț la CSM București și vrea ca elevele sale să arate mai multă emoție și spirit de luptă, astfel încât trupa din Capitală să controleze jocurile. Planul e ca „tigroaicele” să folosească meciurile din Liga Florilor pentru a reface relațiile de joc, după care atenția să se mute pe Liga Campionilor.

„Vom merge de la meci la meci. Mai întâi avem cele două jocuri din campionat, vrem să refacem echipa. Au fost despărțite timp de două luni așa că acum e important să se reunească și să ne antrenăm puțin, după care să folosim aceste meciuri pentru Liga Campionilor, care va reîncepe în ianuarie. Sper ca toată lumea să fie sănătoasă, asta e cel mai important pentru orice echipă, inclusiv pentru noi. Îmi doresc ca în ianuarie, când va începe Liga Campionilor, toată lumea să fie gata de luptă în meciurile pe care trebuie să le jucăm la nivel ridicat. Ne așteptăm să jucăm la un nivel bun și, de la meci la meci, să arătăm din ce în ce mai mult un handbal de calitate”, a explicat medaliata cu bronz la Campionatul Mondial din 2001.

Popovic și-a păstrat optimismul, și-a exprimat încrederea că echipa poate progresa și că, în cele 6 meciuri rămase în Liga Campionilor, CSM București poate să arate un joc tot mai bun, care să le permită să lupte pentru obiectivul stabilit la începutul sezonului: calificarea în sferturile de finală și încercarea de a ajunge în Final Four.

