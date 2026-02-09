Pacienții cronici vor fi scutiți de neplata primei zile de concediu de boală. Modificarea vine după valul de nemulțumiri stârnit de abordarea, oarecum ”heirupistică”, a nevoii de concediu de boală.

Autoritățile schimbă regulile pentru concediile medicale după valul de nemulțumiri din partea pacienților. Cei cu boli cronice, gravidele și rudele bolnavilor de cancer nu vor mai pierde banii pentru prima zi de concediu medical.

Nemulțumirile privind neplata primei zile de concediu medical, inclusiv pentru pacienții cu boli cronice, au avut ecou, iar Guvernul a anunțat noi excepții. Astfel, noua ordonanță de urgență, aflată în transparență, prevede ca pacienții incluși în programele naționale de sănătate să fie exceptați. De asemenea, prima zi neplătită nu se aplică nici pentru concediile medicale acordate femeilor cu risc maternal.

„Luând în considerare necesitatea întreprinderii unor măsuri urgente de natură legislativă care să ducă la protejarea femeilor în perioada de graviditate, precum și a unor categorii de bolnavi a căror stare de sănătate este grav afectată de patologii cronice invalidante, se impune adoptarea unor măsuri urgente și excepționale pentru reglementarea acordării concediilor medicale pentru perioade îndelungate și în mod repetat, astfel încât să poată fi asigurat accesul acestora la servicii medicale terapeutice, de evaluare și de monitorizare periodică a evoluție bolii”, se arată în ordonanță.

În același timp, documentul mai arată că, dacă sunt emise mai multe certificate medicale succesive pentru aceeași boală, neplata se face doar pentru o singură zi, nu la fiecare certificat. În acest context, în motivare se arată că se dorește ca pacienții să fie cât mai puțin afectați pe partea financiară.

„De asemenea, proiectul are un impact social semnificativ asupra pacienților oncologici și a celor cu boli cronice, în special asupra persoanelor incluse în programele naționale de sănătate. Prin eliminarea diminuării repetate a indemnizației pentru concediile medicale succesive și prin exceptarea acestor categorii de la aplicarea măsurii, se reduce riscul de afectare a veniturilor și se sprijină menținerea unui nivel minim de securitate financiară în perioadele de tratament intensiv sau de lungă durată”, scrie în motivare.

Rămâne însă neplătită prima zi de concediu medical pentru cei care au scutire cu codul de boală obișnuită, iar aici intră afecțiuni precum cele respiratorii, digestive sau musculo-scheletale.

Noile prevederi ar urma să intre în vigoare în cel mult două săptămâni.