Ministerul Finanțelor a aprobat procedura de acordare automată a bonificației de 3% pentru firmele corecte. Facilitatea fiscală se aplică la impozitul pe profit anual și la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor pentru anul 2025.

Veste importantă pentru mediul de afaceri din România. Ministerul Finanțelor a aprobat oficial procedura privind acordarea unei bonificații de 3% din impozitul pe profit anual și din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor aferente anului fiscal 2025. Măsura este prevăzută în mod clar de Ordinul ministrului Finanțelor, document emis special pentru aplicarea dispozițiilor din articolul 7 al Ordonanței de urgență a Guvernului numărul 8 din 2026. Acest act normativ stabilește întregul mecanism prin care firmele eligibile vor beneficia de facilitatea fiscală.

Marele avantaj al acestei proceduri adoptate recent este simplificarea totală a procesului administrativ pentru firmele care își plătesc taxele la timp. Contribuabilii nu vor avea absolut nicio obligație de a depune cereri sau documente suplimentare pentru a intra în posesia banilor. Verificarea condițiilor necesare va fi realizată complet automat de către organele fiscale, iar deciziile de acordare vor fi emise din oficiu.

Totuși, pentru a beneficia de reducerea de 3%, firmele trebuie să îndeplinească o serie de condiții stricte. Printre acestea se numără depunerea la timp a tuturor declarațiilor corespunzătoare vectorului fiscal. De asemenea, este obligatorie plata integrală și la termen a impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor pentru anul 2025. O altă condiție esențială este lipsa oricăror obligații fiscale sau creanțe bugetare restante la termenele prevăzute de lege.

Sumele care reprezintă bonificația de 3% nu vor fi virate direct în conturi în primă fază, ci vor fi utilizate pentru compensarea altor obligații fiscale ale contribuabililor, conform Codului de procedură fiscală. Totuși, în cazurile speciale în care suma nu poate fi compensată din cauza lipsei altor datorii, statul poate restitui banii direct contribuabilului. Ordinul include și modele standardizate pentru deciziile de acordare, modificare sau anulare a bonificației, reglementând și situațiile în care firmele depun declarații rectificative.

Efectele acestor facilități fiscale introduse prin OUG numărul 8 din 2026 s-au resimțit deja puternic în anii precedenți. Datele oficiale prezentate de Ministerul Finanțelor arată că, în anul 2025, firmele care plătesc impozit pe profit și impozit pe microîntreprinderi au primit bonificații totale de aproximativ 269 milioane de lei, sume aferente anului fiscal 2024.

Nici persoanele fizice nu au fost uitate. În anul 2026, au fost acordate bonificații totale de 43,5 milioane de lei pentru românii care au achitat anticipat impozitul pe venit și contribuțiile sociale pentru anul 2025, până la data limită de 15 aprilie 2026. Acest proiect a fost în consultare publică din 9 iunie 2026, iar după aprobarea finală urmează să fie publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, devenind literă de lege.