Ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Simona Bucura-Oprescu, a discutat pe tema legii salarizării. Au fost prezenți reprezentanți ai sindicatelor, Administrației Prezidențiale, Parlamentului, Cancelariei Primului Ministru, Secretariatului General al Guvernului, precum și ai ministerelor de linie.

Ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Simona Bucura-Oprescu arată că noua lege a salarizarii va include acordarea de sporuri doar pe criterii de performanta. În acest scop, a organizat o întâlnire cu reprezentanții familiei ocupaționale Administrație.

„Aceasta nu este o întâlnire în care vrem să bifăm că ne-am văzut. Este important să cunoaștem problemele punctuale cu care vă confruntați și să găsim soluții. Îmi doresc o consultare reală în urma căreia să avem o lege echitabilă, corectă și care să recompenseze munca și performanța, să stimuleze competitivitatea și să diminueze discrepanțele întâlnite până acum”, a declarat ministrul Simona Bucura Oprescu.

Dialogul va continua și cu celelalte familii ocupaționale. În prezent, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale împreună cu experții Băncii Mondiale, care asigură suportul tehnic, lucrează la elaborarea proiectului legii salarizării, obiectivul fiind eliminarea inechităților salariale și găsirea unor formule care să stimuleze performanța angajaților din fiecare domeniu al sectorului public.

Noua lege a salarizarii va include acordarea de sporuri doar pe criterii de performanta, au declarat surse guvernamentale. Astfel, in cazul in care sunt licee in care niciun elev nu a luat bacalaureatul, atunci profesorii vor trebui sa se multumeasca doar cu salariul, fara niciun alt spor sau bonus, au precizat sursele.

„Simpla prezenta in clasa nu este suficienta. Este nevoie de implicare in clasa, nu la meditatii, si de indrumare a tinerilor, astfel incat inclusiv din scoala acestia sa plece cu baze solide de cunostinte si cu un sistem de valori bine definit. Nu cer niciunui profesor sa faca lucruri imposibile. Sunt perfect constient si de limitarile existente inca in sistemul nostru de invatamant. Le cer insa profesorilor sa-si faca meseria asa cum trebuie sa o faca si nu am glumit cand am spus ca noua lege a salarizarii va cuprinde un sistem prin care salariile vor reflecta, in mod concret, nu doar respectul cuvenit meseriei, dar si performanta. Profesorii care muncesc, care isi fac corect meseria, trebuie si vor fi rasplatiti”, a declarat premierul Marcel Ciolacu

In actuala lege, sporurile pot ajunge pana la maximum 30% din fondul de salarii pe care il are prevazut angajatorul. Conform unor declaratii de acum doua luni ale ministrului Muncii, Simona Bucura Oprescu, noua lege a salarizarii va fi facuta dupa patru principii, primul dintre ele fiind o ierarhizare atat in interiorul familiilor ocupationale, cat si intre ele si ca niciun salariu in plata sa nu mai depaseasca coeficientul de 12, care este al presedintelui.

„Va exista o grila pentru administratia publica locala, plafonarea sporurilor si o bonificatie care sa fie legata de performanta.(…) Nu va exista niciun spor mai mare de 20% per angajat. Mai este important de spus ca in acest moment avem gata partea de filozofie a legii.

Noua lege a salarizarii este jalon PNRR pentru a patra cerere de plata pentru Romania.