Cristi Borcea a reînceput să investească la Dinamo București, însă nu la echipa din Liga 1 pe care a patronat-o. Ionuț Lupescu, simbol al „câinilor roșii”, a dezvăluit că Borcea a contribuit la modernizarea terenului de la Velodrom, unde conducerea CS Dinamo își propune să mute juniorii clubului din această vară, după începerea demolării arenei centrale.

Simbolul ”câinilor roșii”, Ionuț Lupescu, a vorbit despre proiectul său și a transmis conducerii clubului din Ministerul de Interne că nu își dorește bani pentru plata antrenorilor sau a fotbaliștilor, ci pentru a le oferi copiilor condiții de pregătire ca în țările occidentale.

„Toate aceste lucruri legate de consultanță le-am finalizat și le-am prezentat, la sfârșitul anului trecut, președintelui Ionuț Popa. Nu știu dacă e cel mai bun proiect de academie, dar eu am văzut foarte multe în Europa și am încercat să adaptez pentru situația care este în Parcul Sportiv Dinamo și, mai ales, în România. Pentru toate aceste lucruri îți trebuie și bani, dar nu banul este o prioritate. Ceea ce vreau să le transmit celor de la minister este că nu vrem bani pentru a plăti jucătorii, antrenorii, dorim pentru infrastructură, pentru a avea condiții precum afară. Sumele nu sunt mari. Se pot face patru terenuri de fotbal, asta în afară de stadionul mare, două de iarbă artificială, două de iarbă normală, care ar putea fi folosite și de rugby. La fel, cred că se mai pot construi trei terenuri pentru inițiere, de copii. Trebuie, clar, un centru medical… de refacere și, mai ales, o sală de forță mai mare. Pentru acest lucru ai nevoie și de oameni pricepuți și, în acest sens, am făcut și propuneri de organigramă”, a declarat Ionuț Lupescu.