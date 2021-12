Sursa foto: Shutterstock

Imaginea poate fi descărcată de aici

Una dintre cele mai frumoase tradiții britanice de Sărbători este Boxing Day, sau Ziua Pușculiței, ce are loc în fiecare an pe 26 și 27 decembrie. Este un eveniment îndrăgit în UK și în țările membre ale Commonwealth-ului și are originea în obiceiul de a oferi o Cutie de Crăciun comercianților, ca semn de mulțumire pentru efortul depus de-a lungul anului.

Cum se sărbătorește Boxing Day

Acest gest de generozitate provine din timpuri chiar mai vechi, în perioada Reginei Victoria, când bisericile deschideau în a doua zi de Crăciun cutiile milei, în beneficiul comunității, iar părinții ofereau copiilor dulciuri și fructe. Era o perioadă a generozității și recunoștinței față de cei apropiați, un moment festiv pentru celebrarea bucuriei și a belșugului.

De peste o sută de ani, oamenii care păstrează această tradiție obișnuiesc să se întâlnească la o masă de sărbătoare, alături de familie și prieteni, apoi participă la spectacole publice, întâlniri sportive și concursuri vesele, unde aleg, cu imaginație și umor tipic britanice, cele mai haioase probe, cu premii simbolice.

Se merge la vânătoare sau la pescuit, sunt organizate teledonuri, colecte publice și alte acțiuni caritabile, așa cum se cuvine în perioada Crăciunului. Pentru că este zi liberă, magazinele se întrec în oferte avantajoase și discounturi atractive, așa că se poate spune că shoppingul este unul dintre „sporturile” favorite ale britanicilor pe toată durata Boxing Day.

Ce evenimente sportive de organizează de Boxing Day

Pe lângă activitățile comunitare, o tradiție unică pentru Anglia și Premier League o reprezintă organizarea meciurilor de fotbal. Când se apropie Boxing Day UK, toți microbiștii așteaptă cu nerăbdare să afle echipele care se vor întrece pe teren, iar spectatorii înfruntă an de an frigul de afară, ca să-și susțină favoriții.

Chiar dacă fotbaliștii din celelalte campionate au pus ghetele în cui până la primăvară, Boxing Day și Premier League rămân „pe baricade” și oferă un excelent spectacol sportiv, urmărit de milioane de oameni din toată lumea.

Datorită popularității imense pe care o au aceste evenimente, se organizează pariuri sportive online speciale, pentru meciurile de fotbal care se joacă în mai multe campionate din UK cu prilejul Boxing Day, pe 26 și 27 decembrie.

De-a lungul timpului au avut loc meciuri memorabile de Boxing Day: în 1860 s-a disputat primul meci de fotbal intercluburi, iar echipele norocoase au fost FC Hallam și FC Sheffield. În 1888, FC Everton a disputat trei meciuri în doar două zile, fiind protagonista unui adevărat maraton de goluri.

Un meci istoric este considerat cel din 1914, în timpul Primului Război Mondial, când a fost declarat Armistițiul de Crăciun, iar soldații britanici și cei germani au jucat fotbal pe câmpul de luptă, între cele două fronturi.

Tradiția este păstrată fără întrerupere de peste un secol, iar microbiștii din toată lumea sunt încântați că pot urmări sportul favorit și în perioada Crăciunului, ca să simtă pe deplin bucuria sărbătorilor, în compania unor echipe valoroase. Totodată au ocazia unor pariuri pe fotbal într-un context special, pentru că atmosfera de sfârșit de an este deosebită, iar oamenii sunt mai veseli și mai relaxați.