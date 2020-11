Ajunsa in sferturile de finala ale Europenelor de la Sofia simleuanca Margareta Camelia Hindigan a impresionat in lupta cu Dragana Jovanovici- Serbia la 54 kg. Alaturi de sportiva de la CSM Zalau au mai jucat in sferturi

48 kG Dragan Emilia-Mingalmova Renate-Rusia – fete

48 kg Romantov Ana- Mylnyk Yryna- Ungaria -fete

84 kg Stoiculescu Rares – Kuliev Dzhamal- Ucraina – baieti toate jocurile contand in sesiunea 7 din 28.11.2020 in cadrul European Junior Boxing Championships Sofia 2020.Antrenorul sportivei simleuane de la CSM Zalau Adrian Poputea a parut destul de optimist pentru evolutia viitoare a sportivei.

El a afirmat pentru Salajeanul INFO ca desi intr-o perioada cu destule provocari Hindigan a luptat exemplar , a pierdut la mare lupta si spera la anul la o medalie.Aceasta prezenta a sportivei ne da un impuls in plus.