CSM Zalau participa in perioada 3 noiembrie- 8 noiembrie 2020 la Campionatul National de Box feminin de la Bucuresti. Categoria completa de incadrare a competitiei este Campionatul National de Box Feminin pentru Cadete, Junioare , Tineret si Senioare.

Adrian Poputea, antrenorul CSM Zalau ne spune ca a deplasat un lot tanar, de perspectiva, cu sanse mari de a cuceri aurul , dovada ca la aceasta ora avem un numar de sapte sportive calificate in semifinalele . De la CSM Zalau sunt in calcule Varga Andreea Rebeca 51 kg, Haran Mara Alexandra – + 81 kg, Szatmari Dragomir Cristina 50 kg, Hidigan Camelia 54 kg, Dovlete Angela 63 kg, Ardelean Madalina 57 kg si Cozma Daloris 48 kg in ordinea in care au evoluat in competitie.