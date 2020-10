CSM Zalau continua in plan local gama de antrenamente la box prevazuta in nomenclatorul clubului. Masurile de distantare, port masca si spalat pe maini sunt in atentia celor care se ocupa de cei care vin la antrenamente.

Adrian Poputea, antrenor de da ultimele noutati: „Am preferat sa renuntam in ultimul moment la deplasarea de la Campionatele Nationale de la Giurgiu. Nu am riscat, am consultat pe cei in drept, pe sportivi si in final am luat decizia de a nu ne risca. Avem asigurata din acea semifinala din martie si un loc pe podium prin Rosca Andrei prin participarea la Campionatele Nationale de la Giurgiu. Urmatoarea etapa in calendar ar fi Campionatele Nationale de Juniori de la Tg. Jiu. Am in pregatire 8 juniori si o sa vedem daca vom putea participa in perioada 14-18 octombrie 2020 la aceste campionate. Vorbesc aici prin prisma asigurarii sanatatii si securitatii sociale a sportivilor de care raspund. Noi ne facem datoria si ne pregatim zilnic cu seriozitate.”

Intr-adevar iubitorii boxului salajean asteapta ca munca depusa de sportivi la antrenamentele specifice sa se transforme in medalii si aprecieri.