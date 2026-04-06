HC Zalău demonstrează încă o dată că este echipa de suflet a orașului nostru. Într-o etapă a 19-a în care favoritele campionatului s-au impus, elevele lui Gheorghe Tadici au oferit un spectacol de dăruire, fiind la un pas de o surpriză uriașă în fața unei forțe a campionatului, Dunărea Brăila.

Sala Sporturilor ” Gheorghe Tadici ”a fost martora unui meci în care HC Zalău a luptat pentru fiecare minge. Deși Brăila este o echipă cu pretenții europene și bugete masive, zălăuancele au condus ostilitățile o bună parte din timp. În minutul 43, tabela indica un promițător 25-22 pentru HC Zalău, moment în care publicul a crezut cu tărie în victorie.

Din păcate, experiența superioară a oaspetelor și evoluția pivotului Katarina Jezic (9 goluri) au întors soarta partidei în secvențele finale, scorul terminându-se 33-30 în favoarea Brăilei. Pentru echipa noastră, cele mai bune marcatoare au fost Jlezi (6 goluri), urmată de Niță și Bălăceanu (câte 5 reușite). De remarcat disciplina tactică a Zalăului, care a încasat doar două eliminări de 2 minute, față de cele opt dictate împotriva Dunării. Deși punctele au plecat la Brăila, spiritul echipei noastre rămâne intact, iar fetele merită toată susținerea noastră pentru efortul depus.

În restul etapei, „puterile” Ligii Florilor și-au respectat statutul, deși unele au avut emoții:

-Rapid București a defilat la Galați (34-22), cu o Eliza Buceschi magistrală (7 goluri) și o Diana Ciucă de netrecut în poartă. Aceasta este și următoarea destinație pentru HC Zalău, care va evolua etapa viitoare în Giulești.

-SCM Rm. Vâlcea și-a consolidat locul 4 după o victorie clară la Baia Mare (33-25), punând presiune pe Corona Brașov.

-CSM Slatina s-a impus cu greu la Târgu Jiu (29-26), asigurându-și aproape sigur poziția a 5-a în clasament.

Lupta pentru trofeu rămâne o afacere în doi: Gloria Bistrița (victorie 35-28 cu Craiova) și CSM București (victorie 36-29 la Brașov) merg cap la cap spre finalul sezonului.

Pentru HC Zalău, drumul continuă cu o deplasare dificilă pe terenul Rapidului. Indiferent de adversar, echipa noastră a demonstrat că are caracter și că nu cedează fără luptă. Suntem alături de fete și de profesorul Gheorghe Tadici, mândri de felul în care reprezintă culorile orașului în elita handbalului românesc!