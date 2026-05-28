O seară care a pus în alertă maximă structurile de intervenție din județul Sălaj s-a transformat, din punct de vedere informațional, într-un veritabil fiasco provocat de secretomania și lipsa de proceduri de comunicare ale Ministerului Apărării Naționale (MApN). În jurul orei 20:10, un grav accident rutier în care a fost implicat un convoi militar a avut loc în localitatea Bizușa, declanșând activarea imediată a Planului Roșu de Intervenție.

În timp ce salvatorii își făceau datoria contracronometru pe teren, comunicarea la nivel central a MApN a „amutit” complet, lăsând comunitatea și jurnaliștii în fața unui zid al tăcerii absurde.

Ca de fiecare dată, jurnaliștii sălăjeni au căutat rapid informațiile oficiale. Biroul de presă al IPJ Sălaj, recunoscut la nivel local pentru eficiență, seriozitate și promptitudine, s-a văzut de această dată cu mâinile legate: legea și competențele impun ca incidentele în care sunt implicate convoaie militare să fie gestionate exclusiv, pe partea de comunicare, de MApN.

De aici a început un periplu birocratic de-a dreptul caraghios. Deoarece în județul nostru nu există un birou de comunicare al armatei pentru astfel de crize, am apelat Centrul Zonal de Relații cu Publicul de la Cluj. Răspunsul? „Nu este de competența noastră”. Am mers mai departe și am sunat la București, pe numărul de centrală al MApN. Pentru a scăpa rapid de insistențele jurnaliștilor, operatorii au pasat apelul către biroul de presă central, unde – evident, la această oră – nu mai era program, iar telefoanele sunau în gol.

Vorba lui Caragiale: comunicarea MApN este „sublimă, dar lipsește cu desăvârșire”. Este inadmisibil ca într-o situație de criză, cu Plan Roșu activat, o instituție de importanță strategică să își închidă telefoanele și să lase opinia publică în beznă.

Datele tehnice furnizate de ISU Porolissum Sălaj: Bilanțul a crescut la 10 victime

Singura instituție care a salvat onoarea comunicării instituționale a fost ISU Porolissum Sălaj, care a oferit rapid primele date concrete, deși extrem de lapidare, fiind la rândul lor blocați de lipsa de reacție a partenerilor de la MApN.

Potrivit informațiilor oficiale transmise de ISU Sălaj, forțele alocate la fața locului au fost masive:

-2 autospeciale pentru transport personal și victime multiple

-2 ambulanțe SMURD și 1 unitate de terapie intensivă mobilă

-1 autospecială de stingere cu apă și spumă

-1 autospecială de descarcerare

-5 ambulanțe aparținând Serviciului Județean de Ambulanță (SAJ) Sălaj

-1 elicopter SMURD, trimis de urgență în sprijinul echipajelor din teren

În urma evaluării medicale complexe de la fața locului, numărul persoanelor afectate a crescut în dinamică. În acest moment, 10 victime, conștiente și cooperante, au fost preluate și sunt transportate de urgență la spital pentru investigații medicale de specialitate.

O întrebare legitimă pentru mai-marii armatei:

În timp ce medicii, pompierii și polițiștii sălăjeni își riscă viața și demonstrează un profesionalism desăvârșit pe șoselele județului, structura de comunicare a MApN s-a comportat ca și cum accidentul ar fi fost un secret de stat de importanță nucleară.

Așteptăm ca MApN să își asume responsabilitatea, să se trezească din amorțeala birocratică și să emită detaliile tehnice ale evenimentului: ce căuta convoiul acolo, care au fost cauzele coliziunii și care este starea militarilor sau a celorlalți cetățeni implicați. Sălăjenii au dreptul să știe!

În concluzie, încercarea anacronică a MApN de a apela la vechea strategie a tăcerii și de a pune batista pe țambal în cazul unui eveniment de un asemenea impact public nu reprezintă doar o formă de ineficiență instituțională, ci o dovadă clară de deconectare de la realitățile prezentului. În secolul vitezei, în care realitatea din spațiul public se propagă instantaneu și orice cetățean aflat în tranzit devine, prin intermediul tehnologiei, un martor capabil să filmeze, să analizeze și să informeze comunitatea la un singur click distanță, pretenția armatei de a menține un monopol informațional absurd sub paravanul secretomaniei este complet depășită. În timp ce martorii oculari și platformele de socializare oferă deja imagini și mărturii clare de la fața locului, perpetuarea acestei culturi a secretului nu face altceva decât să decredibilizeze o instituție care ar trebui să ofere siguranță, demonstrând că, în materie de transparență și comunicare de criză, MApN a rămas blocat într-o paradigmă a barierelor birocratice, total incompatibilă cu dinamica societății moderne.