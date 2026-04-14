Istvan Kovacs a fost selecționat pentru Cupa Mondială 2026. Arbitrul din Carei caută reabilitarea pe marea scenă după controversele din Superligă.

FIFA a anunțat lista oficialilor pentru Cupa Mondială din 2026, iar România va fi reprezentată de o brigadă completă condusă de Istvan Kovacs. Deși centralul român traversează o perioadă marcată de critici vehemente în campionatul intern și în competițiile europene, forul mondial îi acordă credit pentru cel mai mare turneu final din istorie, unde Kovacs speră să bifeze primul său meci la centru după experiența de „rezervă” din Qatar.

Pentru Istvan Kovacs, această delegare reprezintă o oportunitate de a lăsa în urmă un sezon dificil. Alături de asistenții săi, Marica și Tunyogi, Kovacs va face parte din grupul select de 52 de centrali aleși să gestioneze cele 104 meciuri ale turneului.

Din punct de vedere financiar, prezența la Mondial este extrem de motivantă:

70.000 de dolari reprezintă onorariul fix pentru un arbitru central.

3.000 de dolari este plata pentru fiecare meci condus în grupe, sumă care crește la 10.000 de dolari pentru fazele eliminatorii.

Între confirmarea FIFA și „dușul rece” din competițiile interne , vestea selecției vine într-un moment tensionat pentru brigada română. În ciuda aprecierii de care se bucură la nivelul comisiei conduse de Pierluigi Collina, Kovacs a fost recent ținta criticilor dure din Superligă.. Un punct critic a fost derby-ul dintre Rapid și Dinamo, încheiat cu scorul de 3-2, unde oficialii „câinilor roșii” au acuzat o viciere de rezultat după un fault nesancționat la faza golului egalizator al giuleștenilor.

Erorile de judecată din campionatul intern, dar și unele decizii controversate din meciurile de cupe europene (precum neutilizarea VAR în momente cheie), au pus sub semnul întrebării forma sa recentă. Totuși, FIFA mizează pe experiența sa acumulată în ultimii trei ani, considerându-l pregătit pentru presiunea uriașă de la Miami, unde arbitrii sunt așteptați pentru pregătirea finală pe 31 mai.

Cupa Mondială 2026 vine într-un format gigant. Ediția din 2026 va fi prima cu 48 de echipe, o expansiune care a forțat FIFA să mărească semnificativ corpul de arbitri. Pentru Istvan Kovacs, acesta este momentul adevărului: după ce în 2022 a bifat 7 delegări doar ca arbitru de rezervă, numărul mare de partide din SUA, Mexic și Canada îi garantează practic debutul la centru la cea mai importantă competiție a planetei.