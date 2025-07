Finala Golden European League a fost câștigată de Ucraina, care s-a impus cu 3-1 în fața Ungariei.

La Angelholm, naționala de volei feminin a României a fost învinsă cu 3-2 de Ungaria, care a obținut a doua victorie într-o lună împotriva tricolorelor și s-a calificat în finala Golden European League.

Echipei antrenate de Guillermo Naranjo Hernandez i-a mai rămas un duel cu Suedia, care, pe lângă faptul că lupta pentru o medalie de bronz, avea publicul de partea ei. Drept consecință, nordicele au început mai bine și și-au adjudecat setul inaugural cu 25-17, aceasta fiind cea mai dezechilibrată secvență a confruntării.

Următoarele două seturi s-au împărțit între România și Suedia, iar formația noastră se vedea nevoită să dea totul pentru a evita înfrângerea. La capătul unei secvențe spectaculoase, româncele au câștigat cu 26-24, iar finala mică avea să se decidă în setul 5.

Cele două adversare au mers din nou cap la cap însă, în cele din urmă, victoria i-a revenit României, care s-a impus cu 3-2, rezistând în fața unei prestații senzaționale a Isabellei Haak, MVP-ul Ligii Campionilor în acest sezon.

Suedeza de 25 de ani, care evoluează în Italia, a reușit nu mai puțin de 43 de puncte din cele 85 ale naționalei sale.

Liderele României au fost Adelina Ungureanu, cu 30 de puncte, Denisa-Ștefania Cheluță – cu 26 de puncte și Rodica Buterez, cu 17 puncte.

Așadar, elevele lui Naranjo Hernandez și-au adjudecat medaliile de bronz, în timp ce Suedia, gazda Final 4-ului, a trebuit să se mulțumească cu locul 4.

“Epic, fetelor, sublim! Un meci cum România nu a mai jucat de mult. O partidă în care am crezut, am revenit, am murit şi am înviat. O echipă de caracter, o echipă în adevăratul sens al cuvântului. O familie. Am luptat una pentru cealaltă şi am crezut până la capăt. Chiar dacă am prins o Isabelle Haak în zi de graţie (43 de puncte), poate cea mai bună voleibalistă din lume, am reuşit să câştigăm. Nu a contat că am fost conduşi cu 1-0, 2-1. Am strâns din dinţi şi am revenit. Fetele de pe bancă au încurajat şi au avut emoţii mai mari. Mihaela Otcuparu, Raisa Ioan, Andreea Cristea, Ramona Postea. Staff-ul nostru merită felicitări. Antrenori care simt româneşte şi luptă pentru ca România să strălucească: Guillermo Naranjo Hernandez, Vladimir Kapris, Radu began. Toţi ne-au făcut fericiţi. Avem o echipă de viitor, nu uitaţi asta! BRAVO, ROMÂNIA!”, este mesajul postat de FR Volei.