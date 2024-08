Gimnasta Ana Maria Bărbosu a intrat în posesia medaliei de bronz pe care a câștigat-o la Jocurile Olimpice, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Casa Olimpică din Bucureşti.

Comitetul Olimpic şi Sportiv Român a anunţat că a primit medalia de bronz cuvenită gimnastei Ana Maria Bărbosu, medalie atribuită României prin decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv.

Aceasta a fost înmânată reprezentantului COSR de către Comitetul de Organizare, cu acordul Comitetului Internaţional Olimpic.

Federaţia Română de Gimnastică a anunţat că Tribunalul de Arbitraj Sportiv a respins solicitarea formulată de Federaţia de Gimnastică a Statelor Unite, Jordan Chiles, şi Comitetul Olimpic al Statelor Unite de a redeschide cazul concursului de la sol, de la Jocurile Olimpice. Oficialii USA Gymnastics au confirmat, că Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) nu va reveni asupra deciziei prin care îi cere gimnastei Jordan Chiles să returneze medalia de bronz care i-a fost acordată la exerciţiul de la sol la Jocurile Olimpice de la Paris, dar promit că vor continua eforturile pentru ca sportiva americană să păstreze medalia care ar trebui să-i revină Anei Bărbosu.

Medalia i-a fost înmânată sportivei de Octavian Morariu, membru al Comitetului Internaţional Olimpic pentru România, şi de Mihai Covaliu, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, în cadrul evenimentului care a avut loc pe esplanada Casei Olimpice din Bucureşti.

“Astăzi s-a făcut dreptate în acordarea medaliilor. A fost o luptă contracronometru. Mă bucur din suflet pentru Ana Maria. Mă bucur din suflet pentru gimnastica românească. Gimnastica românească a revenit la locul care i se cuvine. Bravo, Ana Maria! Ne-ai făcut o mare bucurie“, a spus Octavian Morariu.

Nu doar că a primit medalia de bronz, dar a primit, într-o altă festivitate, și cadoul acordat de Ion Țiriac, un automobil de lux, Hyundai.

Bolidul va sta deocamdată în garaj, pentru că ea nu are carnet, însă nu pentru mult timp.

„Acordarea medaliei a fost un moment special, este un vis împlinit și sunt foarte recunoscătoare pentru antrenorii, colegele, familia și federația și toți care au fost alături în această perioadă. Nu am carnet, dar imediat ce ajung acasă de la mare mă voi apuca de școala de șoferi. Deja am avut ocazia să mi se ofere aceste cursuri la o școală din Focșani și, fiind foarte drăguți, cu tot dragul am mers la ei. Abia aștept să încep orele de condus și să și iau carnetul”, a declarat Ana Maria Bărbosu