Federația Română de Handbal a anunțat oficial programul semifinalelor din cadrul EHF Euro Cup, competiție de top pe care România o va găzdui la București, în Sala Polivalentă, în perioada 26-27 septembrie. Calificată direct la Campionatul European din 2026 în calitate de țară organizatoare, selecționata tricoloră va înfrunta Danemarca într-un turneu de gală, considerat o repetiție generală înaintea turneului final de la sfârșitul anului.

Veste excelentă pentru iubitorii sportului cu minge la semicerc din țara noastră. Bucureștiul va deveni capitala handbalului feminin european la sfârșitul lunii septembrie. Federația Română de Handbal a anunțat oficial programul detaliat al semifinalelor EHF Euro Cup. Această competiție recent înființată va fi găzduită în Sala Polivalentă din Capitală, în perioada 26-27 septembrie.

În calitate de coorganizatoare a Campionatului European de handbal feminin din 2026, naționala României a fost scutită de disputarea meciurilor din preliminarii, primind biletul direct pentru turneul final. În acest context, tricolorele au evoluat în EHF Euro Cup, unde au avut evoluții solide și au reușit o calificare spectaculoasă în faza Final 4. Alături de reprezentativa României, în careul de ași al competiției au mai obținut accesul marile forțe ale continentului, respectiv Norvegia, Danemarca și Ungaria. Printr-o strânsă colaborare cu Federația Europeană de Handbal, forul de la București și-a asumat organizarea acestui eveniment de prestigiu, aducând spectacolul handbalistic în fața propriilor suporteri.

Programul meciurilor a fost stabilit și anunțat oficial vineri, 17 iulie. Fanii vor avea parte de un weekend incendiar, plin de confruntări la cel mai înalt nivel. Astfel, sâmbătă, 26 septembrie, de la ora 14:15, se va disputa prima semifinală, cea dintre selecționatele Norvegiei și Ungariei. Ulterior, de la ora 17:00, va veni rândul naționalei României să intre pe parchet pentru marea confruntare împotriva puternicei echipe a Danemarcei. Ziua de duminică, 27 septembrie, va fi dedicată meciurilor decisive pentru medalii. La ora 14:15 este programată finala mică, în care se vor întâlni învinsele din prima zi, iar de la ora 17:00 va începe marea finală, care va decide câștigătoarea trofeului.

Oficialii federației au transmis că biletele pentru acest eveniment vor deveni disponibile în perioada imediat următoare. Pentru naționala condusă de selecționerul Ovidiu Mihăilă, aceste partide reprezintă una dintre ultimele și cele mai importante ocazii de pregătire tactică înaintea Campionatului European. Turneul final continental se va desfășura în perioada 6-20 decembrie. Reamintim că România se numără printre țările organizatoare ale turneului european de la finele anului, iar fanii din Transilvania vor putea urmări pe viu meciurile din două grupe preliminarii, care se vor juca la Cluj-Napoca și Oradea. De asemenea, sala din Cluj-Napoca va găzdui și meciurile dintr-o grupă principală a Campionatului European.