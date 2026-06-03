România devine capitala handbalului european în această toamnă. Federația Europeană de Handbal și forul român au bătut palma pentru organizarea în premieră a turneului Final Four din cadrul EHF Euro Cup 2026 la București. Competiția de elită va reuni în Sala Polivalentă cele mai puternice echipe ale continentului, printre care și naționala României. Evenimentul programat în luna septembrie va servi drept un preambul de lux pentru Campionatul European din decembrie, găzduit parțial tot de țara noastră.

Lovitură de imagine pentru sportul românesc. Bucureștiul va organiza, în perioada 23-27 septembrie, prima ediție a turneului Final Four din EHF Euro Cup 2026. Deși Federația Europeană a dorit inițial ca meciurile să se dispute la Cluj-Napoca, negocierile finale au stabilit ca Sala Polivalentă din Capitală să fie gazda marii confruntări.

La turneu s-au calificat naționalele medaliate la EURO 2024 și reprezentativa României. Tricolorele au obținut biletul de calificare de pe poziția a doua din Grupa 1, după o campanie intensă în care au învins Slovacia și Polonia.

Fanii handbalului vor avea ocazia să vadă la lucru super-forțele continentului: Norvegia, Danemarca și Ungaria. Tragerea la sorți a stabilit deja tabloul meciurilor din semifinale. România va înfrunta puternica selecționată a Danemarcei, în timp ce Norvegia se va bate pentru un loc în finală cu Ungaria.

Organizarea unui asemenea eveniment implică eforturi financiare majore, costurile totale depășind suma de 100.000 de euro. Bugetul va acoperi cazarea delegațiilor la un hotel de 5 stele, logistica completă, închirierea sălii, condițiile de recuperare și transportul celor patru echipe. Toamna de foc a handbalului va continua în decembrie, când România va găzdui două grupe ale Campionatului European în arenele din Cluj-Napoca și Oradea.