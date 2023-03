Bugetul alocat programului Rabla Plus pentru persoanele juridice a fost epuizat în doar 4 ore de la deschiderea programului. Ministerul Mediului își propune reducerea numărului de mașini cu emisii de carbon prea mari, însă nu repartizează fondurile de care dispune astfel încât acest lucru să se și întâmple.

Vineri 24 martie 2023, au început înscrierile pentru programele ,,Rabla Clasic” și ,,Rabla Plus” .

Șoferii care își doresc o mașină nouă, și dau la schimb una veche, vor primi 7.000 de lei. Pentru două mașini casate, suma ajunge la 10.000 de lei și poate crește până la 19.000, cu anumite bonusuri. Cei care vor să își cumpere o mașină electrică, vor putea încasa, pana la 57.000 de lei de la stat, drept ajutor. Peste 1.200 de dosare au fost depuse în cadrul programul Rabla Clasic din care aproape 1.000 din partea persoanelor fizice, iar restul de la companii. Vor primi pentru o mașină pe benzină sau motorină mai veche de 10 ani, data la casat, 7.000 de lei, cu 1.000 de lei în plus față de anul trecut. Iar pentru două mașini, vor încasa 10.000 de lei. La aceste sume se mai adaugă și bonusuri cuprinse între 1.500 de lei si 3.000 de lei. În total, ajutorul de la stat poate ajunge la 19.000 de lei.

Cei care își doresc o mașină electrică, prin programul Rabla Plus, vor primi 51.000 de lei pentru un singur vehicul vechi dat la schimb care să fie înmatriculat în România de cel puțin 6 ani. Ajutorul crește la 54.000 de lei pentru două autoturisme uzate date. Iar cu un ecobonus pentru o mașină mai veche de 15 ani suma poate ajunge la 57.000 de lei. Cei care vor cumpăra o mașină hybrid plug-in vor încasa 26.000 pentru un singur autoturism casat, respectiv 29.000 pentru două. În acest caz, cu ecobonusul, suma poate ajunge la 32.000.

Bugetele acordate pentru etapa care se va derula în perioada 24 martie – 30 iunie 2023 sunt următoarele: pentru „Rabla Clasic” – persoane juridice (130 milioane de lei), persoane fizice (235 milioane de lei) şi Unităţi Administrativ-Teritoriale şi instituţii publice (27 milioane de lei); pentru „Rabla Plus” – persoane juridice (200 milioane de lei), persoane fizice (300 milioane de lei) şi UAT-uri şi instituţii publice (46 milioane de lei).

Banii alocați programului Rabla Plus pentru persoanele juridice, 200 de milioane de lei, s-au epuizat în primele 4 ore. Aproape 2.000 de dosare au fost depuse. Aceste programe guvernamentale au fost lansate pentru a scoate din circulație sute de mii de mașini vechi.Din păcate fondurile au fost deficitar repartizate.

„Şi în acest an bugetul pentru Programul Rabla Plus destinat persoanelor juridice a fost epuizat foarte rapid, în patru ore de la startul sesiunii de finanţare. Avem încă o dată confirmarea că românii au înţeles necesitatea „alegerilor verzi” pentru a micşora impactul asupra climei, astfel încât fiecare dintre noi să aducă o schimbare pe termen lung. Putem spune că succesul de care se bucură Programul Rabla Plus se datorează modului în care cetăţenii îşi doresc să participe activ la protejarea mediului, în special în marile oraşe ale ţării”, a declarat preşedintele AFM, Laurenţiu Adrian Neculaescu.

Următoarea sesiune de înscriere în cadrul acestor programe va fi lansată în luna septembrie.