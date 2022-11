Premierul Nicolae Ciucă a dat asigurări că până la jumătatea lunii decembrie bugetul pentru anul viitor va fi aprobat în Parlament.Este o veste foarte bună pentru unitățile administrativ-teritoriale, care vor putea să își prognozeze propriile bugete, fără a fi nevoiți să mai facă presupuneri pentru viitorul an bugetar.

Bugetul pentru anul 2023 a fost deja pregătit la nivel guvernamental, iar acesta va merge spre aprobare la Parlament, astfel încât , până la jumătatea lunii decembrie, acesta să fie și aprobat. Urmează, în mod evident, discuțiile în comisii, depunerea de amendamente și tot ceea ce este necesar pentru ca acesta să poată intra în plenul camerelor.

„Ştiu că este o discuţie pe faptul că ne-am angajat să avem un proiect de buget cât mai repede, până la sfârşitul lunii octombrie. Nu am reuşit acest lucru, pentru că este pentru prima dată în România când se realizează bugetarea pe programe. Ori, fiecare minister trebuie să facă în aşa fel încât să-şi asigure proiectarea bugetului, proiectul de buget, cât şi încărcarea datelor pe programe şi nu am reuşit să finalizăm, dar vă pot da asigurări că până la jumătatea lunii decembrie, aşa cum am discutat calendarul, vom avea bugetul aprobat în Parlament(…) În acest moment, sigur, există acest angajament ca pensiile să fie crescute în limita inflaţiei, deci cu cât a crescut inflaţia, să putem să acoperim această pierdere în bugetul fiecărei familii. Şi, de asemenea, să identificăm toate celelalte măsuri pe care putem să le luăm pentru cetăţenii vulnerabili. Vă rog să aveţi încredere că, aşa cum nu i-am lăsat să sufere până acum, nu-i vom lăsa nici anul viitor. Ca atare, măsurile pe care noi le-am adoptat, cei 50 de euro la fiecare două luni, vor continua şi în anul viitor, şi, desigur, vom găsi şi alte soluţii pentru a putea să-i sprijinim” a declarat premierul Nicolae Ciucă.

Referitor la procentul de creştere a pensiilor în acord cu rata inflaţiei, premierul a spus că, până în acest moment, rata inflaţiei în România este de peste 15%.