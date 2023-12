Ședința în care proiectul de buget pentru 2024 a fost adoptat s-a încheiat la miezul nopții, după ce a început cu o întârziere de nouă ore, astfel încât toate avizele necesare să fie primite pentru acest proiect.

Ședința în care proiectul de buget pentru 2024 a fost adoptat s-a încheiat la miezul nopții, după ce a început cu o întârziere de nouă ore, astfel încât toate avizele necesare să fie primite pentru acest proiect.

”Adoptăm astăzi Bugetul de Stat pe 2024, unul axat pe investiţii de circa 7% din PIB. Anul viitor, investiţiile vor contribui cu jumătate la creşterea economică, iar creşterea investiţiilor va fi dublă faţă de cea a consumului! Aici este, de fapt, cheia dezvoltării României”, a declarat premierul, care a mulţumit ministrului Finanţelor ”pentru tot efortul depus”.

Acesta a precizat că se urmăreşte o creştere economică de 3,4%, a doua cea mai mare din Uniunea Europeană.

”Asta înseamnă 150 de miliarde de lei în plus la PIB-ul României faţă de acest an. Bugetul asigurărilor sociale, pe care îl aprobăm tot azi, probează că există bani atât pentru creşterea pensiilor de la 1 ianuarie cu rata inflaţiei, de 13,8%, cât şi pentru recalcularea pensiilor din 1 septembrie! Sunt prevăzute şi fonduri pentru a creşte alocaţiile şi ajutoarele sociale. Majorăm, aşa cum am promis, salariile profesorilor şi există necesarul pentru o mărire de 5% în sistemul bugetar – nu şi la demnitari. (…) Este un record absolut după 1989. Avem cel mai mare buget din istorie la Educaţie, cu peste 21 miliarde lei mai mult faţă de 2023. La Transporturi, alocăm cu 27% mai mulţi bani pentru a susţine investiţiile din infrastructură. Asta înseamnă 6,5 miliarde lei în plus pentru alte loturi de autostradă finalizate, trenuri electrice, vagoane noi şi lucrări de modernizare a porturilor”, a transmis premierul.