Bugetul pentru 2026 este aproape gata. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat o primă schiță a bugetului pentru 2026, estimat la 2.045 de miliarde de lei.

Bugetul pentru 2026 este aproape gata. Statul speră că va încasa mai mulți bani din amenzi, jocuri de noroc și TVA, însă PSD va anunța la sfârșitul săptămânii dacă va vota proiectul.

Pe lângă pachetul de solidaritate dorit, liderul PSD îl acuză pe ministrul Finanțelor că a uitat să treacă în buget creșterea salariului minim, de la 1 iulie.

Noua schiță a bugetului nu conține și creșterea salariului minim, deși era stabilită, acuză Sorin Grindeanu. Măsura ar trebui să intre în vigoare la 1 iulie, iar creșterea netă ar fi de aproximativ 100 de lei.

Sorin Grindeanu transmite: „Nu ne-am gândit, de exemplu, că ceea ce am închis în discuții în cadrul coaliției și anume salariul minim, că nu e prins. De ce ar fi bani suficienți să finanțezi, spre exemplu, deducerea de 400 de euro pe bursă, la cineva care joacă pe bursă, anual, și să nu poți să finanțezi indemnizația la copiii cu dizabilități de la 80 de lei la 190?!”

Creșterea salariului minim e prinsă în buget, îl contrazice ministrul Finanțelor, care propune o soluție de avarie pentru acordarea ajutoarelor.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor: „Eu cred că pot fi finanțate și din fonduri europene și cred că ar trebui cu toții să depunem eforturi în acest sens”.

Proiecția bugetară prezintă o creștere a veniturilor față de anul trecut, cu aproape 20 de miliarde de lei, și vor ajunge, astfel, la peste 390 de miliarde de lei. Cheltuielile rămân, însă, mari, iar asta va duce la un deficit bugetar de 136 de miliarde de lei. Statul preconizează venituri mai mari din încasările de TVA, de pe urma accizelor, a taxelor pentru jocurile de noroc sau a amenzilor. Banii din încasările TVA vor merge la bugetele locale. Primăriile ar urma să primească peste 17 miliarde de lei, iar 5 miliarde sunt prevăzute pentru localitățile care nu se pot finanța.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, le-a prezentat o primă schiță a bugetului pentru 2026, estimat la 2.045 de miliarde de lei.

Documentul arată creșteri de fonduri pentru mai multe domenii considerate strategice. Ministerul Apărării ar urma să primească peste 44 de miliarde de lei, cu aproximativ șase miliarde mai mult decât anul trecut. Bugete mai mari sunt prevăzute și pentru Energie, Economie și Interne.

În schimb, unele ministere ar urma să primească mai puțini bani decât în 2025. Deși rămân printre cele mai mari alocări, bugetele pentru Muncă și Educație ar scădea. Reduceri apar și la Transporturi, Dezvoltare și Sănătate, unde finanțarea ar fi mai mică cu aproximativ 1,5 miliarde de lei.

În aceeași schiță bugetară apare și o majorare semnificativă pentru Înalta Curte de Casație și Justiție, care ar putea primi 7,5 miliarde de lei, aproape dublu față de anul trecut.

PSD și UDMR cer trei miliarde de lei pentru pachetul de solidaritate și încă șapte miliarde pentru acoperirea proiectelor deja aprobate prin programele PNDL și Anghel Saligny pentru primăriile din țară.