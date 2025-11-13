Noul buget al Uniunii Europene va fi cel mai mare din istorie. Acesta va însuma aproape 2 trilioane de euro.

Şefa executivului Uniunii Europene spune că intenţia Comisiei Europene este de a reforma bugetul multianual al UE – care va fi cel mai mare de până acum, cu o valoare de aproape 2.000 de miliarde de euro.

Viitorul buget multianual al UE pentru 2028-2034 trebuie să fie puternic şi viabil, pentru a asigura Uniunii Europene forţă, flexibilitate şi o mai mare capacitate de a reacţiona, conform preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Bugetul a fost discutat în dezbaterea din plenul Parlamentului European privind arhitectura cadrului financiar multianual 2028-2034.

Von der Leyen a ţinut să precizeze că agricultura şi coeziunea rămân politici centrale la nivelul Uniunii Europene. Astfel, regiunile vor fi direct implicate şi vor comunica în mod direct cu Comisia referitor la politica de coeziune.

Proiectul de buget multianual al UE prezentat în luna iulie de executivul comunitar prevedea o fuziune între fondurile de coeziune (menite să reducă diferenţele între nivelurile de dezvoltare ale regiunilor Uniunii Europene) şi subvenţiile agricole, în planuri naţionale centralizate ce ar totaliza 865 de miliarde de euro.

Potrivit şefei Comisiei Europene, Uniunea Europeană trebuie să investească mai mult, dar şi mai bine, în condiţiile în care structura bugetului comunitar s-a schimbat, dar valorile UE sunt în esenţă aceleaşi.

Ursula von der Leyen a ţinut să remarce că nou-creatul Fond European pentru Competitivitate va transforma cercetarea şi inovaţia din UE în forţă industrială şi locuri de muncă de calitate.

Preşedinta Comisiei Europene a operat o serie de modificări juridice ale propunerii iniţiale privind bugetul UE pentru 2028-2034, printre care garantarea finanţării adecvate a fermierilor şi măsuri de salvgardare pentru implicarea regiunilor.

Majoritatea reprezentanţilor grupurilor pro-europene din PE au salutat schimbările operate în ultimele zile în propunerea Comisiei, dar au subliniat că mai este nevoie de îmbunătăţiri. Liderul grupului Partidului Popular European, germanul Manfred Weber, a insistat că viitorul cadru financiar multianual este ”cea mai mare provocare şi ne va permite să dăm un viitor Uniunii Europene”. El a adăugat că în definitivarea bugetului UE pentru 2028-2034 va fi nevoie atât de o abordare istorică, cât şi de una practică.

”Parlamentul European are posibilitatea de a aproba sau de a respinge versiunea finală a bugetului multianual al UE, ce este aşteptată să fie gata la începutul anului 2027. Până atunci, statele membre ar urma să îşi prezinte poziţia pe acest subiect. Transparenţa, responsabilitatea democratică, predictibilitatea şi natura europeană a bugetului Uniunii Europene pentru 2028-2034 sunt importante pentru Parlamentul European şi pentru toate grupurile pro-europene din Parlamentul European”, a transmis eurodeputatul Siegfried Mureşan , care face parte din grupul Partidului Popular European.

El a adăugat că în poziţia Parlamentului European se regăsesc reacţiile din partea beneficiarilor de fonduri europene, a regiunilor, a IMM-urilor, a fermierilor, a ONG-urilor, a cercetătorilor.