Modernizarea procesului de identificare a cetățenilor face un pas uriaș în județul nostru. Sub îndrumarea președintelui Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu, instituția demarează o campanie mobilă fără precedent pentru eliberarea cărților electronice de identitate. Cetățenii din localitățile vizate pot obține noul document gratuit până la data de 30 iunie 2026, grație fondurilor europene alocate prin PNRR pentru digitalizarea administrației publice.

Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor (SPCJEP) Sălaj, aflat în coordonarea Consiliului Județean, își mută ghișeele în teren în perioada mai – august 2026. Calendarul deplasărilor începe în această săptămână: echipa mobilă va fi prezentă la Letca pe 13 mai, la Fildu de Jos pe 14 mai, urmate de Bocșa pe 19 mai și Rus pe 20 mai.

Această inițiativă este susținută de președintele Dinu Iancu-Sălăjanu, care a subliniat importanța accesului facil al sălăjenilor la tehnologia de ultimă generație. Măsura este cu atât mai atractivă cu cât eliberarea documentului este gratuită până la 30 iunie 2026, costurile de 70 de lei fiind acoperite prin finanțarea europeană destinată modernizării sistemelor de identitate.

Procedura a fost, de asemenea, simplificată: cetățenii care nu au suferit modificări ale stării civile nu mai trebuie să prezinte actele originale de naștere sau căsătorie, iar dovada domiciliului este preluată automat din baza de date ANCPI pentru proprietarii de imobile înregistrate. Cei interesați pot solicita detalii la numărul de telefon pus la dispoziție de Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor, 0737 018 794.

Succesul acestei campanii de teren reconfirmă faptul că angajații serviciilor publice din Sălaj sunt permanent la datorie, oferind sprijin direct cetățenilor chiar la ei acasă și asigurând o tranziție lină către noile standarde europene de securitate a identității.