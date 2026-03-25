Pe 25 martie, creștinii ortodocși celebrează Buna Vestire, una dintre cele mai importante sărbători ale primăverii. Cunoscută în popor și sub numele de Blagoveștenie sau Ziua Cucului, această zi marchează momentul în care Arhanghelul Gavriil i-a vestit Fecioarei Maria că Îl va naște pe Iisus Hristos.

Semnificația religioasă a sărbătorii Buna Vestire este aceea de „începutul mântuirii”.

Fixată cu exact nouă luni înainte de Crăciun, sărbătoarea are o importanță teologică majoră. Fiind un praznic al bucuriei, Biserica Ortodoxă acordă dezlegare la pește, chiar dacă ne aflăm în plin Post al Paștelui. Se spune că cel care mănâncă pește astăzi se va simți „ca peștele în apă” tot restul anului, având parte de sănătate și vigoare.

Dincolo de semnificația religioasă, Buna Vestire mai simbolizezaă și ”Ziua Cucului”. Este, practice, pragul dintre iarnă și vară.

În calendarul popular, 25 martie este ziua în care natura „se trezește”. Este momentul în care cucul, vestitorul primăverii, începe să cânte. Tradiția spune că pasărea va cânta până la Sânziene sau Sfântul Petru, când se „îneacă cu orz” și se transformă în uliu.

Oamenii obișnuiesc să numere de câte ori cântă cucul pentru a afla câți ani mai au de trăit, iar direcția din care se aude vocea păsării este interpretată ca un semn de noroc sau de cumpănă.

Tradiția românească impune o serie de restricții stricte pentru a evita ghinionul:

-Fără certuri: Este interzis să te cerți cu cineva, deoarece neînțelegerile de astăzi pot atrage necazuri pe tot parcursul anului.

-Interdicții în gospodărie: Nu se pune la cloșcă niciun ou, existând credința că puii ar putea ieși cu malformații.

-Fără muncă grea: Fiind o sărbătoare de mare importanță, munca în această zi este considerată un semn de rău augur pentru belșugul casei.

Dar, această zi, mai este cunoscută și pentru superstiții despre vreme.

Bătrânii urmăresc cu atenție cerul astăzi: se spune că vremea de Buna Vestire oglindește cum va fi vremea de Paște. Tot acum, apicultorii scot stupii afară, profitând de renașterea naturii și de primele resurse de polen.

Buna Vestire nu este doar o zi de răgaz în asprimea postului, ci este momentul sacru în care divinitatea s-a unit cu umanitatea, transformând această sărbătoare în cel mai frumos simbol al ascultării, al credinței și al renașterii spiritual.

Dincolo de datini și superstiții, Buna Vestire rămâne fundamentul speranței creștine, fiind ziua în care omenirea a primit, prin smerenia Fecioarei Maria, promisiunea mântuirii și începutul unei noi istorii alături de Dumnezeu.