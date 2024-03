În urma parcursului dezastruos din 2024, în care a înregostrat 8 înfrângeri în 9 meciuri, echipa feminină de handbal SCM Universitatea Craiova s-a despărțit de antrenorul Bogdan Burcea. Separarea se produce astfel mai devreme decât era prevăzută, în vară antrenorul urmând să preia o altă echipă din Liga Florilor, Corona Brașov, unde a mai lucrat între 2013-2016.

Este o zi tristă pentru clubul nostru, pentru echipa de handbal. Am decis de comun acord cu cel care a adus cea mai mare performanță sportului de sală craiovean, Bogdan Burcea, să încetăm colaborarea. Noi sperăm să fie o încetare pe un termen scurt. Ca gest de respect și de mulțumire pentru ce a realizat Bogdan Burcea la acest club, vreau să-i înmânez un tablou care nu are valoare mare, dar are una sentimentală“, a punctat Adrian Cosman, directorul SCMU Craiova.

În noua aventură va fi însoțit și de trei jucătoare de la Craiova Cristina Zamfir Burcea, soția sa, portarul Bianca Curmenț și de golghetera din sezonul trecut a Ligii Florilor, Katarina Krpež Šlezak. Bogdan Burcea face parte și din staff-ul selecționerului Florentin Pera la naționala feminină de handbal a României. Bogdan Burcea este din anul 2016 antrenor principal la SCM Craiova, alături de care a reușit cea mai importantă performanță din istoria sportului de echipă din Bănie, câștigarea Cupei EHF în 2018, după o finală cu viitoarea câștigătoare a Champions League, Vipers Kristiansand, 22-26 în tur și 30-25 în a doua manșă de la Craiova.

„Sport Club Municipal Craiova și antrenorul Bogdan Burcea au hotărât, de comun acord, rezilierea contractului. SCM Craiova îi mulțumește domnului Burcea pentru toată activitatea desfășurată în Bănie. Cu Bogdan Burcea pe bancă, echipa noastră a cucerit Cupa EHF în anul 2018, reușind cea mai mare performanță din istoria handbalului craiovean. În același an, Craiova a fost vicecampioana României. Clubul nostru îi este recunoscător tehnicianului pentru tot aportul adus în cadrul rezultatelor reușite de SCM pe plan intern și internațional. Bogdan Burcea rămâne singurul antrenor care a dus un trofeu european important în vitrina unei echipe sportive din Craiova. „11.05.2018 – Ce seară minunată / Campioni europeni prima dată” Îi urăm domnului profesor mult succes în viitor!” este mesajul clubului SCM Craiova. „Am o listă foarte mare de mulțumiri, apropo de toți sportivii și staff-urile tehnice și administrative de-a lungul timpului.Am analizat cu toții bine ultimele luni, știm ce s-a întâmplat, dar rămâne între noi. A fost un șir prea lung de rezultate negative, neașteptate pe alocuri. Neașteptate au fost și victoriile consecutive din tur. Asta este viața unei echipe, dar, din păcate, nu am reușit să alinăm dorința suporterilor de a vedea rezultate pozitive. E un lucru bun pentru echipă și pentru mine să ne despărțim în acest punct“, a declarat Bogdan Burcea.

Până la numirea unui nou antrenor, interimatul va fi asigurat de antrenorul echipei masculine a Craiovei, Costin Dumitrescu, cel care a fost antrenor secund la SCMU Craiova în sezoanele trecute. Pentru SCMU Craiova urmează meciul din etapa a 20-a a Ligii Florilor, sâmbătă, de la ora 18, cu Gloria Buzău, cele două echipe fiind la egalitate de puncte, pe locurile 6-7.