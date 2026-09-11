Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a sărit în apărarea arbitrului Istvan Kovacs, intens criticat după greșelile majore comise în derby-ul dintre Dinamo și FCSB. În ciuda deciziilor controversate corectate de tehnologia VAR, șeful federației cere răbdare și susținere pentru centralul din Carei. Totodată, Burleanu a lăsat de înțeles că patronul roș-albaștrilor, Gigi Becali, riscă sancțiuni severe din partea Comisiei de Disciplină după declarațiile sale extrem de dure.

Arbitrajul românesc se află din nou în centrul unui uriaș scandal de proporții pe plan intern, după prestația extrem de contestată a centralului Istvan Kovacs în derby-ul de tradiție dintre Dinamo și FCSB, încheiat cu scorul de 2-1. Considerat cel mai bine cotat arbitru din România, cu prezențe bifate la Campionatul Mondial din 2026 și meciuri de top arbitrate constant în Liga Campionilor, Kovacs a devenit ținta criticilor din cauza unei suite de gafe greu de înțeles pentru nivelul său de experiență.

Meciul de pe teren a oferit o cronologie tensionată a deciziilor luate la centrul terenului, toate având nevoie de intervenția salvatoare a tehnologiei din camera VAR. În minutul 23, arbitrul a dictat inițial o lovitură liberă de la 16 metri în favoarea echipei Dinamo, însă după analiza video a anulat complet faultul și a repus mingea pentru FCSB. Imediat după acest moment, înainte ca jocul să poată fi reluat, Kovacs a fost chemat din nou la monitorul de la marginea terenului. Imaginile au surprins un incident petrecut cu jocul oprit, în care Duarte l-a lovit cu palma pe Mărginean, fază care a dus direct la eliminarea fundașului central de la FCSB. Tensiunea a atins apogeul doar câteva minute mai târziu, când centralul a dictat un penalty extrem de ușor pentru formația roș-albastră. Monitorul VAR l-a forțat din nou pe arbitru să își recunoască eroarea și să anuleze lovitura de pedeapsă.

În ciuda acestui lanț de erori majore, președintele federației, Răzvan Burleanu, a adoptat o poziție publică de susținere totală pentru ecusonul FIFA român. Într-o conferință de presă, șeful federației a comparat forma unui arbitru cu cea a unui fotbalist, subliniind că momentele mai puțin reușite sunt absolut normale într-un fotbal modern din ce în ce mai alert. Burleanu a explicat că implementarea tehnologiei VAR a fost gândită tocmai ca o plasă de siguranță pentru a asigura decizii finale corecte și că apelarea la arbitrajul video nu ar trebui privită ca un eșec personal al arbitrului de centru. Totodată, el a reafirmat că strategia conducerii Comisiei Centrale a Arbitrilor este de a nu interveni public după fiecare partidă din campionat pentru a proteja autoritatea oficialilor.

Pe de altă parte, apele s-au tulburat și mai mult în urma declarațiilor oferite de patronul clubului FCSB, Gigi Becali. Acesta a lansat un atac fără precedent la adresa stabilității psihice a arbitrului, folosind termeni jignitori și recomandându-i controale neurologice de specialitate. Întrebat direct dacă oficialii se vor sesiza după acest derapaj masiv de limbaj, Răzvan Burleanu a confirmat scurt că instanțele disciplinare din cadrul federației acționează automat în astfel de cazuri, lăsând să se înțeleagă că finanțatorul riscă suspendări sau amenzi drastice.