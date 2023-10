Noua Lege a Educației, intrată în vigoare pe 3 septembrie 2023, prevede ca „bursa de merit” să nu mai aibă limită de medie. Astfel, obțin această bursă primii 30% dintre elevii unei clase, pornind de la cea mai mare medie către cea mai mică.

Noua Lege a Educației, intrată în vigoare pe 3 septembrie 2023, prevede ca „bursa de merit” să nu mai aibă limită de medie. Astfel, obțin această bursă primii 30% dintre elevii unei clase, pornind de la cea mai mare medie către cea mai mică. Datorită acestei prevederi, metodologia de acordare a burselor de merit a permis ca un elev cu media 1,59 să primească bursă de merit.

Pentru că Ministerul Educației a dat legea fără a ști care este impactul real, instituția este acum în situația în care cere retroactiv datele de la Inspectoratele Școlare Județene privind numărul elevilor bursieri și mediile care îi califică la „bursa de merit”.

Ligia Deca, ministrul Educației, a spus în luna septembrie că motivul pentru care s-a ales această metodă de acordare a burselor de merit ține de „performanță”.

„Ideea este următoarea: copiii performează atunci când intră într-un soi de competiţie sănătoasă, întâi cu sine şi apoi cu cei pe care îi au în jurul lor, cu colegii lor de clasă. Ideea este nu să comparăm medii, care, de altfel, arată foarte diferit de la o şcoală la alta, ci să îi susţinem pe cei care performează cel mai bine în fiecare clasă. Asta înseamnă că va exista o competiţie, din nou, cu fair play, sănătoasă, în interiorul fiecărei clase, pentru acei primi 30% care iau bursa de merit, asta înseamnă că, în fiecare an, ei îşi vor depăşi întâi propriile limite şi apoi vor intra în un soi de competiţie unii cu ceilalţi, ceea ce împinge în sus întregul corp al elevilor din România”, a afirmat Ligia Deca.

Prevederile din lege privind acordarea burselor de merit care au condus la „anomalii” și vor putea fi remediate printr-o ordonanţă de urgenţă sau printr-o iniţiativă parlamentară.

„Am discutat la nivelul conducerii ministerului şi acest lucru poate fi remediat doar prin modificarea legii. Legea poate fi modificată printr-o ordonanţă de urgenţă sau printr-o iniţiativă parlamentară. Noi am solicitat din teritoriu o statistică pe fiecare categorie de bursă, pe fiecare criteriu, să vedem care este numărul de beneficiari şi, în funcţie de ce vom constata aici, vom propune măsuri de remediere. Suntem în analiză, la acest moment colectăm datele din teritoriu. Până luni am dat termen de raportare Inspectoratelor şcolare, inclusiv la bursele de merit am cerut o defalcare a acestora pe tranşe de medii să vedem până la ce medie practic s-a putut obţine bursă de merit. Legea este aprobată de Parlament. Noi nu facem decât să punem în practică ceea ce este scris în lege pentru că metodologia de acordare a burselor şcolare nu face altceva decât să transpună în practică ceea ce este prevăzut în lege”, a afirmat secretarul de stat.