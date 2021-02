TenarisSilcotub continuă susținerea învățământului tehnic din România, cu atât mai mult cu cât în contextul actual mulți elevi nu au avut putut accesa școala online și au fost privați de orele practice în laboratoare. Astfel, 300 de elevi de la șase licee tehnice din Sălaj, Călărași și Prahova, au primit burse de 1.800 de lei pentru a-și continua parcursul educațional.

În această ediție, bursele TenarisSilcotub s-au acordat în baza a două criterii principale, rezultatele școlare din anul de studiu anterior și situația socio-economică a fiecărui aplicant. Compania își dorește, astfel, ca sprijinul să meargă spre acei elevi care au nevoie nu doar de motivare, ci și de acoperirea unor nevoi, care în contextul actual au devenit mai stringente.

Beneficiarii burselor sunt elevi de la colegiile tehnice ”Alesandru Papiu Ilarian” Zalău și “Iuliu Maniu” din Șimleu Silvaniei, liceele tehnologice “Octavian Goga” din Jibou și „Mihai Viteazu” din Zalău, Liceul Danubius din Călărași și Liceul Enegetic din Câmpina.

„Am reuși să achiziționez necesarul de scule de care am nevoie, dar și îmbrăcăminte. Sunt foarte mândru că, pentru prima oară, i-am ajutat și pe părinții mei. Visul meu e să ajung să am o meserie în domeniul electromecanicii și recomand oricărui tânăr care are aceeași pasiune să se orienteze spre o carieră tehnică. Important e să nu renunți la visele tale”, afirmă Antonio Sfăt, elev în clasa a XI-a la Liceul Tehnologic Mihai Viteazu, Zalău.