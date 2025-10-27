Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a anunțat posibilitatea reintroducerii burselor de excelență pentru studenți și olimpici începând cu anul viitor. O parte din finanțarea necesară ar putea proveni din fonduri europene.

Declarația ministruuil Educației și Cercetării, Daniel David, cu privire la posibilitatea reintroducerii burselor de excelență pentru studenți și olimpici începând cu anul viitor, a fost făcută pe pagina de socializare. O parte din finanțarea necesară ar putea proveni din fonduri europene, în urma discuțiilor purtate cu reprezentanții Comisiei Europene.

Daniel David a subliniat că reintroducerea acestor burse reprezintă o prioritate pe termen foarte scurt, fiind una dintre primele măsuri pe care intenționează să le implementeze în prima parte a anului viitor.

Bursele pentru studenți și olimpici au fost eliminate anterior, ca urmare a măsurilor de austeritate adoptate de Guvern în vara acestui an. Ministrul consideră că sprijinul acordat tinerilor performanți trebuie reluat cât mai curând, iar bugetul de stat va fi completat cu finanțare europeană pentru a face posibil acest demers.

„Pentru mine, pe termen foarte scurt, din prima parte a anului viitor, sunt prioritare următoarele lucruri: bursele studenților și bursele olimpicilor. Aici, practic, bugetul de stat va trebui completat inclusiv cu fonduri europene.Iar demersul l-am început împreună cu ministerul de specialitate, suntem în discuții cu Comisia Europeană”, a explicat Daniel David într-o intervenție transmisă în direct pe pagina de socializare a Ministerului Educației.

În cadrul aceleiași intervenții, Daniel David a vorbit și despre alte obiective pe termen scurt, printre care analiza sistemului de plată cu ora în învățământul preuniversitar și deblocarea posturilor bugetare. Aceste aspecte au generat numeroase nemulțumiri în rândul cadrelor didactice, iar ministerul intenționează să le soluționeze printr-o mai bună gestionare a resurselor și prin încadrarea în limitele bugetare existente.

Pe termen mediu, ministrul Educației a anunțat că vor fi propuse ajustări în Legea salarizării unitare, pentru ca angajamentele asumate anterior față de sistemul educațional să se regăsească efectiv în grila de salarizare. Printre acestea se numără și stabilirea salariului mediu brut pe economie ca punct de pornire pentru profesorii debutanți și asistenți universitari, urmând ca ulterior să fie dezvoltate celelalte trepte de salarizare.