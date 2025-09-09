Ce începe ca o simplă farsă se transformă într-un adevărat coșmar în Buzz House: The Movie. Produs de Selly Media si Vidra Productions, filmul îi aduce pe ecran pe cei mai cunoscuți influenceri și actori consacrați, într-o poveste plină de suspans și surprize.

„Filmul Buzz House: The Movie, produs de Selly, a adus fenomenul online pe marile ecrane și a devenit rapid un succes cinematografic în România. Inspirat din reality-show-ul cu același nume, filmul urmărește povestea unui grup de influenceri invitați într-o vilă izolată. Ce părea inițial o farsă amuzantă, pusă la cale cu ajutorul unui angajat costumat, se transformă rapid într-un coșmar atunci când un psihopat preia costumul și începe să le amenințe viețile, aducând tensiune și suspans în fiecare scenă.

Producția a fost realizată cu un buget estimat la aproximativ un milion de euro, finanțat integral din fonduri private prin Selly Media și Vidra Productions. Echipa de producție a lucrat într-un ritm impresionant: scenariul a fost scris în doar trei săptămâni, pregătirile pentru filmări au durat două săptămâni, filmările efective s-au desfășurat în 21 de zile, iar post-producția a fost finalizată într-o lună, ceea ce demonstrează profesionalismul și eficiența echipei.

Distribuția filmului combină influenceri populari și actori consacrați. Selly, pe numele său real Andrei Șelaru, joacă rolul principal și semnează și ca producător, contribuind direct la realizarea întregului proiect. Alături de el apar Erika Isac, interpretându-se pe sine, Costi Max, Iorga, Elicopterul de Luptă, Maya Alessia, Scarlet, Vlad Neamțu, David Ioan și Drăcea, fiecare aducând un plus de culoare și dinamism poveștii prin rolurile și cameo-urile lor. Această combinație între personalități online și prezență scenică profesională creează o atmosferă autentică, plină de energie și imprevizibilitate.

Pentru a echilibra producția și a adăuga greutate artistică, în film apar și actori consacrați: Tania Popa, cunoscută pentru rolurile sale din filme precum „Poziția copilului”, și Gabriel Spahiu, actor cu experiență în producții ca „Visul” și „Rux”. Prezența lor aduce profesionalism, intensitate și credibilitate scenelor dramatice, sporind impactul emoțional asupra publicului.

Avanpremiera filmului a avut loc pe 23 aprilie 2024, cu săli pline, iar biletele s-au epuizat rapid, încă din prima zi. Premiera oficială, pe 24 aprilie, a confirmat succesul producției și a demonstrat că publicul românesc răspunde pozitiv combinației dintre universul influencerilor și cinematografie. Spectatorii au apreciat atât tensiunea și umorul filmului, cât și modul în care influenceri populari au fost integrați într-o poveste complexă și captivantă.

Buzz House: The Movie a devenit astfel un adevărat fenomen de box-office românesc, demonstrând că proiectele inspirate din mediul online, atunci când sunt realizate cu profesionalism și creativitate, pot cuceri publicul și în sălile de cinema, oferind o experiență completă, amuzantă și plină de suspans.”