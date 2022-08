A apărut ediția online a nr. 211 (august 2022) al revistei „Caiete Silvane”, publicație editată de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, sub egida Uniunii Scriitorilor din România, Consiliului Județean Sălaj și Primăriei municipiului Zalău. Detalii pe caietesilvane.ro.

Alice Valeria Micu, Doina de august 1

Viorel Mureșan, Îți trimit poeme în morse 2

Imelda Chința, De la tinerețe solară la maturitate poetică 4

Gheorghe Pârja, Ultimul poem nescris. In memoriam Ioana Ileana Ștețco 5

Carmen Ardelean, Vitralii în auroră 6

Un nou volum de Ioan Oros-Podișan la Editura „Caiete Silvane” 7

Marcel Lucaciu, Tinereți ficționale 8

Menuț Maximinian, Poezie contemporană 9

Gheorghe Moga, Bibliocid 11

Mihaela Meravei, Viața ca o piesă de teatru 12

O nouă carte de Gáspár Attila la Editura „Caiete Silvane” 13

Gheorghe Glodeanu, Cartea îngerilor 14

Ioan F. Pop, Texte de trecut (in)existența 15

Viorel Gh. Tăutan, Autoflagelare (sau riscurile mărturisirii și ale asumării) 16

Aurel Medve, Începuturile învățământului în Traniș 18

Claudiu Mesaroș: „În filosofie trebuie recuperată dimensiunea comunicabilității” 20

Wesselényi Miklós-fiul, Jurnal de călătorie (1821-1822) (12), traducere de Györfi-Deák György 21

Ioan Nistor, Un cimitir la limita realului. Ip, într-o toamnă policromă 23

Primăvara Poeziei / A Költészet Tavasza (III). Versuri de Viorel Mureșan, Viorica Mureșan, Ion Pițoiu-Dragomir, Emilia Poenaru Moldovan, Ioan F. Pop, Ion Pop și Viorel Tăutan traduse de Balázs F. Attila și Simone Györfi însoțite de o parodie semnată de Lucian Perța 25

Poeți români din Spania, membri ai Asociației Scriitorilor și Artiștilor Români din Spania – ASARS (Madrid): Dragoș Cosmin Popa, Marilena B. Matei, Mioara Râșnoveanu, Marius Gîrniță, Marin Dumitrescu, Sabin Mureșan, Nuța Crăciun, Eugen Barz, Gabriel Nan 30

Petru Galiș, Veronica din Sălaj (1857-1932) – 90 de ani de la moarte 33

Alexandru Jurcan, O uliță dintr-un sat oarecare 35

Marin Pop, Ioan Maniu (1833-1895) – personalitate marcantă a Sălajului 36

Ioan Ielciu, „Monografia Casei Voivodului”, volumul III, Editura „Caiete Silvane” 40

Laurențiu-Ștefan Szemkovics, Decorație din 1922 41

Daniel Mureșan, Cronica discului. Oceans of Slumber – Starlight And Ash 42

Simona Ardelean-Samanta, Filmografiile Simonei. Nine Days (2020) 43

Iuliu Suciu, Dorul nu are hotare. Folclor literar din Sălaj 44

Silvia Bodea-Sălăjan, Fericirea – dincolo de frontierele eului 46

Teodor Sărăcuț-Comănescu, „Dincoace de ultima vacanță” 48

Daniel Săuca, Corina Știrb Cooper, Alexandru-Bogdan Kürti, Malaxorul de august 49

Omagiații lunii august (Din Dicționarul Sălaj – Oameni și Opere. Baza de date a Bibliotecii Județene I.S. Bădescu Sălaj) coperta III

Arca poeziei, Antonio Gamoneda, (SIMT așezându-mi-se pe mâini apusul), traducere de Dinu Flămând, o rubrică de Viorel Mureșan, coperta IV