”Câinii roșii ” încearcă revenirea în Superligă la un an distanță de la prima retrogradare din istoria clubului înființat acum 75 de ani.

Oficialii clubului Dinamo București speră că la meciul tur de pe Arena Națională să vină 20.000 de suporteri. Înaintea partidei Dinamo – FC Argeș, din prima tur al barajului pentru promovare/menținere în Superligă, programată luni , 29 mai , antrenorul Ovidiu Burcă a încercat să le dea încredere jucătorilor săi.

”Am început să le fac analiza. Au niște jucători foarte buni. Mă surprinde că o echipă cu un lot atât de bun va juca baraj pentru menținerea în SuperLiga. La nivel individual e o echipă foarte puternică. Au fost și probleme, cu schimbări de antrenori, e un club cu presiune mare.Din punct de vedere valoric, e un lot foarte bun. Sunt sigur că multe echipe le dau târcoale unor jucători de acolo. Am încredere în echipa mea. Ce am spus nu denotă teamă, am încredere că vom face două meciuri foarte bune. Odată cu venirea lui Vintilă, lucrurile s-au așezat la FC Argeș. Vintilă a acumulat experiență în perioada petrecută la FCSB. În mediul acela complicat, a avut multe lucruri de învățat. Ajungi să te lupți cu adversari puternici, lucrezi cu jucători cu calitate.Când întâlnești o echipă de SuperLigă, e diferență. Grupul ăsta de jucători a trecut prin multe, am creat o stare de spirit extraordinară. Am reușit să ajungem la baraj și am foarte mare încredere. Avem entuziasm, jucăm la Dinamo, teama nu trebuie să existe în vocabularul niciunui jucător. Vom face două meciuri foarte bune”, a declarat Burcă