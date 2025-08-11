Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, împreună cu preoți și credincioși, vor participa la prima ediție a pelerinajului pe jos „Calea Precistii”, care va începe joi, 14 august 2025, la ora 14.30 cu plecare din fața Bisericii „Sf. Apostoli Petru și Pavel” din Sânpetru Almașului.

Episcopia Sălajului transmite, printr-un comunicat, faptul că în acest an va avea loc prima ediție a pelerinajului ”Calea Precistii”.

”În fiecare an, la mijloc de august, Biserica se îmbracă în haine de sărbătoare pentru a prăznui „Adormirea Maicii Domnului”, un moment duhovnicesc care, în Episcopia Sălajului, este strâns legat de Mănăstirea Strâmba — un loc binecuvântat, izvor de liniște și credință, unde se păstrează ca o comoară icoana făcătoare de minuni „Dulcea Sărutare”, pictată de preotul Luca din Iclod, același care a zugrăvit și icoana Maicii Domnului de la Nicula. Anul acesta, sărbătoarea va fi precedată de prima ediție a pelerinajului pe jos „Calea Precistii”, care va începe joi, 14 august, la ora 14.30 cu plecare din fața Bisericii „Sf. Apostoli Petru și Pavel” din Sânpetru Almașului. În cântări de preamărire a Maicii Domnului și rugăciuni sfinte, drumul spre mănăstire va fi parcurs pe jos, fiind condus de Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, împreună cu preoți și credincioși. După închinarea pelerinilor, programul va continua la altarul de vară al Mănăstirii cu slujba Vecerniei Mari cu Litie, de la ora 19:00, iar de la ora 22:00, se va săvârși Slujba Utreniei cu Prohodul Maicii Domnului. În ziua praznicului, vineri, 15 august, de la ora 9:30, va fi săvârșită Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie de către Preasfințitului Părinte Benedict, care va adresa un cuvânt de învățătură pentru toți pelerinii. Să răspundem chemării Maicii Domnului și să o căutăm cu inimile deschise la acest slăvit praznic, lăsând pașii spre Mănăstire să ne fie călăuziți de rugăciune, purtând în suflete mireasma credinței vii, spre slava lui Dumnezeu și mântuirea tuturor.”

Distanța ce urmează a fi parcursă pe jos este de aproximativ 8 km, iar cei care doesc să participe la acest pelerinaj sunt așteptați să ajungă joi, 14 august 2025, înainte de ora 14:30, în fața Bisericii „Sf. Apostoli Petru și Pavel” din Sânpetru Almașului.

Pentru data de 14 august 2025 meteorologii prognozează o zi călduroasă, cu maxime de până la 34 grade celsius și minime ce nu se vor situa sub valoarea de 20 de grade , cu un cer slab acoperit de nori. Așadar, pentru pelerinaj pregătiți-vă cu îmbrăcăminte adecvată, care să vă protejeze de căldură, și nu uitați să aveți și o cantitate minimă de apă.