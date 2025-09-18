Noul an școlar aduce unele modificari importante in organizarea curusrilor și a vacanțelor, păstrând în același timp elementele flexibile ce pot fi stabilite la nivelul fiecărei școli.

Noul an școlar aduce unele modificari importante in organizarea cursurilor și a vacanțelor, păstrând în același timp elementele flexibile ce pot fi stabilite la nivelul fiecărei școli. Calendarul aprobat de ministerul Educației pentru anul școlar 2025–2026, cu o durată standard de 36 de săptămâni, a început pe 8 septembrie 2025.

În funcție de nivelul de învățământ și de deciziile inspectoratelor școlare, pot apărea diferențe în durata cursurilor și a vacanțelor. Părinții și elevii sunt sfătuiți să urmărească comunicările oficiale ale școlii pentru detalii locale.

Anul școlar 2025–2026 începe oficial la data de 1 septembrie 2025, însă cursurile au debutat pe 8 septembrie 2025. Acesta se va încheia la 31 august 2026 și va cuprinde 36 de săptămâni de cursuri, cu excepții pentru anumite clase terminale.

Durata anului, școlar în funcție de clasă, este următorul:

-Clasa a VIII-a: durata de 35 de săptămâni, se încheie pe 12 iunie 2026;

-Clasa a XII-a zi, a XIII-a seral/frecvență redusă: durata 34 de săptămâni, se încheie pe 5 iunie 2026;

-Liceu tehnologic și învățământ profesional: durata 37 de săptămâni, se încheie pe 26 iunie 2026;

Pentru învățământul postliceal durata cursurilor este stabilită prin planurile-cadru specifice

Anul școlar este împărțit în intervale de cursuri și intervale de vacanță, după cum urmează:

Perioade de cursuri:

-8 septembrie – 24 octombrie 2025

-3 noiembrie – 19 decembrie 2025

-8 ianuarie 2026 – 6, 13 sau 20 februarie 2026 (în funcție de decizia ISJ)

-16, 23 februarie sau 2 martie – 3 aprilie 2026 (în funcție de decizia ISJ)

-15 aprilie – 19 iunie 2026

Vacanțele școlare:

-Vacanța de toamnă: 25 octombrie – 2 noiembrie 2025

-Vacanța de iarnă: 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026

-Vacanță mobilă (1 săptămână): între 9 februarie – 1 martie 2026 (stabilită de fiecare județ )

-Vacanța de primăvară (Paște): 4 – 14 aprilie 2026

-Vacanța de vară: 20 iunie – 6 septembrie 2026

„Școala altfel” și „Săptămâna verde” în anul școlar 2025-2026 se vor desfășura în perioada 8 septembrie 2025 – 3 aprilie 2026, pe durata a 5 zile lucrătoare consecutive fiecare, stabilite de fiecare unitate de învățământ. Clasele din învățământul profesional și postliceal vor organiza în aceste perioade activități de instruire practică, adaptate obiectivelor programelor.

Pentru elevi nu se vor organiza cursuri pe 5 octombrie 2025, când va fi sărbătorită Ziua internațională a educației, și nici în zilele nelucrătoare legale .

Inspectoratele școlare pot decide modificări justificate ale structurii anului școlar în funcție de condițiile locale (cu avizul Ministerului Educației).

În cazul suspendării cursurilor (de exemplu, din cauza vremii), recuperarea se face în afara vacanțelor.